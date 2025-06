Visite negli ospedali del ponente savonese, Vaccarezza (FI): “Dalla Regione conferme su investimenti e servizi”

Ponente. “Stamane ho avuto il piacere, insieme ai colleghi eletti in provincia di Savona, di accompagnare l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò a visitare gli ospedali del ponente della provincia di Savona”. Così il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

La prima tappa è stato il Santa Maria di Misericordia di Albenga, accolti dal Direttore Generale Asl2 Michele Orlando e dal Direttore Sanitario, Dott. Luca Garra: “Una visita con risvolti positivi su più fronti: una nuova e più moderna strumentazione diagnostica, (l’acquisto di nuove grandi apparecchiature diagnostiche come TAC, risonanze e strumenti per la specialistica ambulatoriale, ad esempio gli OCT per oculistica), estensione alle 24 del servizio di Ppi per l’estate e l’arrivo di 20 nuovi giovani medici che opereranno da settembre nelle Case di Comunità in tutta la Liguria”.

Massimo Nicolò ha sottolineato e ribadito davanti al sindaco, ai vertici di Asl2 e ai cinque Capigruppo della minoranza consiliare, la funzionalità dell’integrazione tra ospedale, casa di comunità e ospedale di comunità, che nel 2026 sarà totalmente funzionante all’interno degli spazi del nosocomio ingauno.

“Dopo la visita in Ospedale, abbiamo effettuato il sopralluogo alla Struttura Complessa di Distretto Asl 2 di Via Trieste, dove la Dottoressa Maria Iris Grassi, Direttore del Distretto Albenganese, ha spiegato la suddivisione degli ambulatori e i nuovi progetti di ripianificazione degli spazi e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Un presidio molto importante: molti spazi saranno dedicati alla neuropsichiatria infantile, settore che merita un’attenzione molto particolare” aggiunge Vaccarezza.

“Una mattinata importante: pianificazione e buone buone notizie per il presente e per il futuro del comparto sanitario del comprensorio. Ringrazio Massimo Nicolò per la grande attenzione dimostrata; ha avuto la sensibilità e l’attenzione di accogliere la richiesta dei Capigruppo della minoranza dell’amministrazione di Albenga, organizzando in tempi davvero celeri il sopralluogo” conclude il consigliere regionale.