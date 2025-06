Vigili del fuoco Finale, Patto per il Nord: “Pronti a manifestare insieme ai sindaci in difesa del territorio”

Finale Ligure. “Come fare sentire i cittadini più sicuri e tranquilli? Semplice, chiudendo presidi di sicurezza pubblica. Ecco un fulgido esempio: la prossima chiusura della caserma dei vigili del fuoco a Finale Ligure”. Così in una nota “Patto per il Nord”.

“Tale presidio è considerato dal comprensorio fondamentale in particolare nella stagione estiva. Si tratta di uno stop a tempo indeterminato per carenza di organico che preoccupa le amministrazioni comunali. I vigili del fuoco dipendono direttamente dal Ministero dell’Interno. Nello specifico, sono incardinati nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, che è una struttura del Ministero dell’Interno. Questo Dipartimento è responsabile dello svolgimento delle funzioni e delle attività del corpo. Chi è il ministro degli interni e a quale schieramento politico appartiene? Il Ministro è Piantedosi ed è stato indicato quale ministro dell’interno in qualità di tecnico ma politicamente vicino alla Salvini Premier (fu Lega)”.

“Venerdì 27 giugno dalle 8.30, in risposta e a sostegno della continuità operativa del distaccamento di Finale Ligure, diversi sindaci della provincia si ritroveranno nell’area esterna di fronte alla caserma dei vigili del fuoco nella zona industriale di Perti. Noi di Patto per il Nord ci saremo, speriamo in compagnia di quei politici che quotidianamente partecipano a sagre, processioni e qualsiasi manifestazione che dia visibilità. Il territorio si difende sempre nella buona e nella cattiva sorte. Patto per il Nord esprime forte preoccupazione e si incarica di dire a chi ci governa che i cittadini sono stanchi di mera propaganda elettorale se poi i risultati sono questi”.