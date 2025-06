Vernissage del Sassello: presentati gli acquisti e l’organigramma

Ieri sera, presso il campo Andrea Badano di Sassello, si è tenuto un incontro tra i dirigenti della società e la squadra. È stata l’occasione per presentare al gruppo i nuovi arrivi, comunicare l’assetto societario e definire i prossimi appuntamenti.

Il Sassello si è rinforzato in tutti i reparti: Alberto Macciò in porta, Mattia Vacca, Stefano Crino e Robin Siri in difesa, Andrea Lamberti, Danilo Rebagliati e Federico Porta in attacco.

Confermato mister Fabio Musso che guiderà la squadra nella prossima stagione, avvalendosi della collaborazione di Gregory Ottonello e Livio Quintavalle in qualità di preparatore dei portieri.

“Dopo il campionato appena trascorso che mi sentirei di definire la stagione del rilancio, mi attendo un’altra buona annata. Percepisco tanta voglia di proseguire il percorso intrapreso, fatto di aggregazione, divertimento e buon calcio”. È la considerazione del presidente Alberto Piombo al termine dell’incontro. “Siamo molto contenti che giocatori seri, di qualità ed esperienza, solo ed esclusivamente per la voglia di sposare un progetto sportivo che mette al centro i rapporti personali e lo stare bene, abbiano scelto di aggregarsi al gruppo già esistente, consolideranno una squadra coesa e ben nutrita di calciatori sassellesi e giovani del territorio” è stato il commento del direttore sportivo, Gianni Tardito.

A fine serata, dando l’arrivederci ad agosto, Gianni Tardito si è dimostrato convinto di poter vivere una nuova stagione ricca di soddisfazioni: “L’anno scorso abbiamo fatto bene e ci siamo divertiti, quest’anno sono sicuro che riusciremo a fare qualcosa di più e a divertirci un po’ di più”.

L’organigramma societario

Piombo Alberto (Presidente)

Ottonello Lorenzo (vicepresidente)

Molinari Stefano (direttore generale)

Tardito Gianni (direttore sportivo)

Valerio Giardini (segretario)

Canepa Mauro (dirigente)

Costa Maurizio (dirigente)

Galatini Riccardo (dirigente)

Mazzi Mauro (dirigente)

Piccone Matteo (dirigente)

Zunino Angelo (dirigente)