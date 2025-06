Vendita Continental a Cairo, sindacati: “Confronto con la nuova proprietà, garantire vera fase di rilancio”

Cairo Montenotte. “Abbiamo chiesto immediatamente un confronto con la nuova proprietà che presumibilmente incontreremo a fine giugno o primi di luglio”. Così le segreterie Fim, Fiom e Uilm Savona, oltre alla Rsu aziendale, dopo l’annuncio della vendita di Continental al fondo tedesco Mutares, un fondo non finanziario ma di carattere industriale, specializzato nell’acquisizione di imprese di medie dimensioni per sviluppare processi di ristrutturazione produttiva legati in particolare al settore dell’automotive.

Le sigle sindacali di categoria sono state convocate questa mattina all’Unione Industriali di Savona per la comunicazione ufficiale sulla cessione di Continental.

“L’azienda ha comunicato che nella notte è stato raggiunto un accordo di cessione di tutte le quote di Continental Brakes Italy di Cairo Montenotte al fondo di investimento europeo Mutares e tale vendita vedrà il definitivo ‘cosing’ tra fine settembre e ottobre 2025” affermano i sindacati.

“Il fondo è proprietario di altre aziende del settore automotive e metalmeccanico: dall’azienda la cessione è stata rappresentata come una opportunità per lo stabilimento di Cairo Montenotte, per tornare ad essere competitivo e con prospettive di sviluppo”, con riferimento ai possibili investimenti strategici in ricerca e sviluppo per il comparto e il suo indotto.

Le segreterie Fim, Fiom, Uilm Savona e la Rsu aziendale hanno espresso preoccupazione nell’apprendere dell’operazione industriale, tuttavia resta la speranza che si possa concretizzare una fase di rilancio dello stabilimento di Cairo Montenotte” concludono.

Oltre alle parti sociali, la nuova proprietà, in relazione alla procedura di acquisizione ultimata in queste ore, è pronta inoltre a incontri con enti e istituzioni del territorio per presentare il suo piano industriale-finanziario e la programmazione prevista per il sito produttivo cairese, fornendo, quindi, anche un quadro operativo sullo stesso status occupazionale.