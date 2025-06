Varazze, una donna si incastra il dito in una sdraio: amputazione di una falange

Varazze. Doveva essere una domenica di sole, relax e mare per una signora sessantenne che si trovava in uno stabilimento balneare di Varazze, invece si è trasformata in una bruttissima giornata. La donna, dalle informazioni ricevute, stava cercando di sistemare una sdraio quando le è rimasto un dito incastrato nel sistema di chiusura. La conseguenza è stata drammatica: amputazione di una falange.

Sul posto è intervenuta la Croce rossa di Varazze.

La donna è stata trasportata in codice giallo al San Paolo di Savona per le cure del caso.