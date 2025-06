Varazze, scontro auto-moto in via Maestri del Lavoro d’Italia: ferito 60enne

Varazze. E’ ancora in fase di ricostruzione l’esatta dinamica dell’incidente stradale avvenuto questa mattina a Varazze, in via Maestri del Lavoro d’Italia.

Secondo quanto appreso si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto: ad avere la peggio nell’impatto tra i due mezzi è stato il conducente del mezzo a due ruote, un 60enne, finito a terra dopo l’urto con la vettura.

Il sinistro si è verificato poco dopo le 11.00.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Varazze e il 118: il ferito è stato poi trasportato all’ospedale San Paolo di Savona, non in gravi condizioni.

Illeso il guidatore della vettura.

In mattinata, inoltre, si è verificato un altro scontro tra un’auto e uno scooter a Boissano: nessuna grave conseguenza per il conducente del ciclomotore.