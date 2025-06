Varazze. Il giorno dell’addio. La tristezza per una morte improvvisa, di una persona giovane. La città di Varazze, ma non solo, si è stretta al dolore per la scomparsa di Daniela Colocci, la Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri che ha tragicamente perso la vita in montagna, con Michele Bruzzone, mentre stava scalando la parete nord del Monviso, precipitando nel canale Coolidge.

La giovane, marchigiana, da circa 6 mesi in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Varazze, aveva 32 anni. Nel 2019 era diventata la prima Carabiniera, di stanza nel comune di Torriglia, nell’entroterra di Genova. Prima di arrivare a Varazze aveva prestato servizio ad Arenzano.

I Carabinieri, non solo quelli della città, erano presenti, in moltissimi, ai funerali. La famiglia dell’Arma si è stretta attorno a quella di Daniela. Carabinieri da tutta la provincia, anche da Genova: erano presenti il comandante della Legione Carabinieri della Liguria, Generale di Brigata Claudio Lunardo, i carabinieri del comando provinciale di Savona, di Arenzano, rappresenti delle altre forze dell’ordine e il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici.

Daniela, stimata. Quella passione per la montagna, per lo sport. Il sacerdote, durante l’omelia, ha sottolineato la grande umanità di Daniela: “Chissà a quanti avrà teso la sua mano per aiutare. Sempre pronta all’ascolto del prossimo”.

Sarà tumulata nel cimitero di Ascoli Piceno.