Varazze, pestaggio nella notte: aggredito un ragazzo

Varazze. Riverso a terra, in via Cilea. L’alba di oggi, le sei del mattino. Così è stato ritrovato dai militi della Croce Rossa, un ragazzo. Trauma facciale ed escoriazioni varie causate da un‘aggressione.

Grazie al loro tempestivo intervento, coordinati dal personale sanitario del 118, e all’immediato arrivo dell’auto medica per le prime terapie, il giovane è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Sul posto sono arrivati subito anche i carabinieri per i rilievi. Indagini in corso per capire cosa sia effettivamente successo e risalire agli autori del pestaggio.