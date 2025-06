Varazze, il sindaco Luigi Pierfederici assolto definitivamente dall’accusa di presunto esercizio abusivo della professione

Varazze. Assolto. Definitivamente. Arrivata la sentenza che scrive la parola “fine” su un lungo iter che ha coinvolto il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici, dal febbraio del 2024. Giunta dopo aver respinto il ricorso in Cassazione. È trascorso più di un anno. Da quando, dopo un esposto in Procura, per il primo cittadino era arrivata l’accusa di presunto esercizio abusivo della professione di ingegnere nel territorio del

Comune da lui amministrato, cosa incompatibile. La richiesta di una condanna a sei mesi, l’assoluzione, l’impugnazione della sentenza e ora l’assoluzione definitiva.

Oggi termina un lungo percorso e Pierfederici sottolinea: “Sono molto contento che questa vicenda si sia chiusa nel miglior modo possibile. Una circostanza – spiega – che personalmente mi ha molto colpito e che sono contento si sia definita positivamente in primis per la mia famiglia, ma anche per il gruppo che mi ha sostenuto in tutti questi mesi e che mai mi ha fatto mancare il sostegno”. Grande soddisfazione per il sindaco di Varazze che aggiunge: “rimane ovviamente l’amarezza del punto di partenza con un metodo che poco dovrebbe avere a che fare con la politica e che invece è diventato strumento usuale per la minoranza del consiglio comunale di Varazze. Ad oggi nessuno dei consiglieri di minoranza ha pubblicamente preso le distanze da questa metodologia di fare politica, segno che evidentemente è condivisa dagli stessi”.

“Attaccare il sindaco, ma non solo, attraverso esposti ai quali doverosamente segue l’attività giudiziaria – rimarca – è un metodo che non fa parte del nostro modo di fare politica e che in un momento di divisioni e intolleranze, spesso condannati da più parti, dimostra come per alcuni soggetti sia invece pregnante dividere più che unire”.