Varazze, il consiglio comunale approva variazione di bilancio a sostegno dei servizi di sostegno alle famiglie

Varazze. Nel corso della seduta del consiglio comunale di Varazze del 12 giugno è stata approvata una variazione di bilancio particolarmente significativa, che ha permesso di confermare una serie di interventi fondamentali, con una forte attenzione al sociale e alla qualità dei servizi pubblici.

Come ha dichiarato l’assessore alle finanze Laura Manna: “L’intervento è stato fortemente voluto dall’ amministrazione, sempre attenta ai bisogni della comunità più fragile e del territorio.

Risorse importanti sono state destinate al settore sociale, con interventi legati all’assistenza ai minori, agli anziani, alle persone con disabilità, alla gestione dell’emergenza relativa ai minori stranieri non accompagnati e ad altre attività sociali in ambito distrettuale, nell’ambito della collaborazione tra i Comuni di Celle Ligure e Varazze. Sono stati inoltre finanziati progetti specifici di rilievo: la copertura delle spese per l’ospitalità dei cittadini anziani residenti nella struttura protetta ‘Casa del Nonno’, il sostegno alle famiglie per la frequenza ai centri estivi per cui è in definizione, in via sperimentale, un nuovo progetto di sostegno al pagamento delle quote di iscrizione”.

“Tra le principali spese che saranno sostenute grazie a questa variazione figurano inoltre: la fornitura gratuita dei libri scolastici per le famiglie aventi diritto e le borse di studio; il finanziamento dei ristori alluvionali erogati dalla Regione Liguria a favore dei privati colpiti dagli eventi calamitosi; il convenzionamento con la Protezione Civile e il sostegno a un nuovo progetto in collaborazione con la Croce Rossa Italiana” spiega l’assessore Laura Manna.

Alle parole dell’assessore si aggiungono le considerazioni del sindaco Luigi Pierfederici, che ha sottolineato come l’amministrazione abbia scelto di portare questa variazione di bilancio come unica pratica all’ordine del giorno del consiglio comunale del 12 giugno scorso, per dare modo agli uffici di concretizzare in tempi rapidi le scelte deliberate.

“L’importanza dei temi trattati, in particolare nell’ambito sociale, ha reso urgente l’approvazione di questa variazione. È stato fondamentale reiscrivere a bilancio risorse indispensabili per i servizi sociali, ma non solo: stiamo finalmente finanziando anche progetti e iniziative del tutto nuove per il nostro Comune, che dopo tanto lavoro e tanto impegno da parte degli uffici comunali stanno ora giungendo a compimento. È un segnale importante per la città, che guarda con concretezza al presente e con fiducia al futuro.”

“Spiace che ciò non sia stato condiviso dall’intero consiglio comunale, in quanto la variazione di bilancio è stata approvata con il solo voto favorevole della maggioranza trovando il voto contrario della minoranza presente in aula. Rispettando le differenti visioni politiche – prosegue il sindaco – risulta difficile giustificare un voto contrario e non sostenere interventi concretamente utili allo sviluppo della città, in particolare nell’ambito sociale e dei servizi pubblici. Spesso la minoranza evidenzia criticità che possono essere anche condivisibili – come più volte riconosciuto e discusso – ma poi si ritrova, nei fatti, contraria a ogni iniziativa che l’amministrazione mette in campo, anche quando queste risposte vanno proprio nella direzione di superare le stesse criticità sollevate e condivise, tra l’altro. Questa variazione rappresenta dunque un passaggio strategico per laAmministrazione comunale, che ha voluto mettere al centro dell’azione amministrativa i bisogni delle persone, la coesione sociale, i servizi fondamentali e una visione di sviluppo concreta e sostenibile per Varazze”.