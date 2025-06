Varazze, il 28 giugno riapre lungomare Europa

Varazze. Domani la riapertura di lungomare Europa. Lo annuncia il sindaco Luigi Pierfederici che aveva promesso che il tratto sarebbe tornato percorribile a breve, entro la fine di giugno. E così è stato.

Lunghi mesi di lavoro per la sistemazione del ponte sul rio Arenon che aveva subito danni a causa delle precipitazioni dello scorso ottobre. Una sistemazione definitiva che avverrà dopo l’estate.

“I lavori completi, necessari per la ricollocazione dei sottoservizi nelle sedi dedicate e già predisposte, saranno effettuati nel periodo autunnale. – spiega il primo cittadino – Ricordo che questo intervento ha comportato una spesa per il comune di Varazze di oltre 600 mila euro, in piena disponibilità della amministrazione. Ciò, va sottolineato, in quanto ha consentito di poter operare in autonomia senza bisogno di recuperare o attendere le risorse necessarie”.

“L’intervento – aggiunge – è stato molto complicato al fine del recupero funzionale e strutturale del ponte esistente consentendo cosi il mantenimento di una parte importante della storia del nostro territorio”.

“Un ringraziamento va agli uffici comunali, oltre che alla direzione lavori e all’impresa esecutrice, per l’impegno profuso al fine del rispetto delle tempistiche stabilite”. Il sindaco ha anche ringraziato Filippo Piacentini, suo vice, e assessore ai lavori pubblici.