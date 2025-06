Valbormida, grazie ad una lettera mai letta e trovata dopo trent’anni rinasce un’amicizia sbocciata nell’estate del 1987

Valbormida. Grazie ad una lettera rimasta sigillata per trent’anni e riscoperta per caso in un garage tornano a galla vecchi ricordi e due amiche di infanzia si ritrovano. Per i giovani di oggi sembrerebbe una storia del secolo scorso, invece è una curiosità accaduta proprio in questi giorni ad una donna residente in Valbormida (ma prima vicino a Cuneo) ed una in Riviera.

Tutto parte nel 1987 quando le allora quindicenni si conobbero a Bergeggi, in spiaggia. Rita viveva lì mentre Ileana era ospite di una zia per le vacanze estive. Tra di loro nacque subito una bella sintonia e un’amicizia, che venne coltivata, però, per breve tempo. In un’epoca in cui non esistevano cellulari e social, ma si era soliti avere “amici di penna”, nel 1994 una di loro decise di scrivere una lettera all’amica e di avviare una corrispondenza epistolare. Questa missiva, giunta a destinazione, non venne mai aperta. Probabilmente perchè finì tra la posta meno importante, insieme a giornali e pubblicità. Poco tempo fa, Ileana, riordinando la vecchia casa dei genitori, nel cuneese, fa la gradita scoperta: una busta chiusa, con il suo nome sul destinatario. All’interno un racconto, quello di una ventenne spensierata, che aveva terminato la scuola, trovato un lavoro e l’amore, ma anche la voglia di rivedere l’amica per instaurare un rapporto tra ormai adulte.

La sorpresa commuove la donna, oggi 53enne, la quale decide di rispondere per scusarsi di quel lungo ritardo. A quell’indirizzo non vive più la sua amica, e allora parte di persona alla ricerca di quella ragazzina cresciuta e attraverso conoscenti e parenti riesce a ritrovarla. Finalmente si sentono al telefono e si danno appuntamento per rivedersi. Ciò che ci sarà da raccontare sarà molto: 38 anni di vita per entrambe, con la voglia di condividere nuovamente quell’emozione mai sopita dell’età adolescenziale.