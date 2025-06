Valbormida, Cira srl presenta il suo piano industriale: dal 2027 raddoppio della popolazione del servizio idrico

Valbormida. Da consorzio per la depurazione fondato nel 1998 da quattro Comuni (Cairo, Carcare, Altare e Dego) a gestore unico del servizio idrico integrato dell’Ato centro ovest 2 savonese in Valbormida: questo il traguardo raggiunto dalla società Cira srl, che ieri, 19 giugno, ha presentato nel Palazzo Scarampi di Cairo il nuovo piano industriale, alla presenza di sindaci e amministratori locali, di tecnici e dipendenti.

“Oggi è un giorno importante, posso dire che è il giorno più importante da quando Cira esiste. Ed è bello esserci insieme, per battezzare un traguardo che qualche anno fa era per tutti irrealizzabile. Forse anzi, sembrava quasi una pazzia valutarlo – ha affermato il presidente del Consiglio di amministrazione, Roberto Abbaldo – Il subentro sulle quote Ireti per la parte l’acquedotto, in punti strategici ed estremamente significativi dal punto di vista delle utenze (Cairo, Altare e Cengio), era la prima grande sfida che questa società era chiamata a giocarsi in questi mesi. Una sfida che oggi, con l’approvazione del piano industriale, ci porta con grande entusiasmo a giocarci la seconda, che sarà data dalla realizzazione e dal rispetto del piano industriale stesso. Un impegno da qui al 2046 porterà davanti a noi ostacoli da superare, difficoltà ma anche nuova linfa, sicurezza, occupazione (passeremo da 28 dipendenti di oggi a circa 43 a fine piano) ma soprattutto permetterà ai Sindaci di essere padroni a casa propria e di poter contare su un’organizzazione locale, di fiducia e controllata dagli stessi”.

Con il subentro dei tre nuovi comuni, oggi ancora in quota Ireti per l’acquedotto, dal 2027 la popolazione servita passerà da 19 mila a quasi 37 mila persone, le utenze aumenteranno del cinquanta per cento e alla rete idrica si aggiungeranno altri duecento chilometri, da 400 a 600.

Con Abbaldo, alla presentazione, gli ingegneri di Cira, il direttore generale Maurizio Valle e la responsabile del settore progetto e sviluppo Jessica Giordano, e il consulente di Utiliteam srl, Giorgio Veroni.

“Oggi è il momento di dire dei grazie. Il primo ai proprietari, ai Sindaci che mi hanno dato questa opportunità di essere qui oggi con la loro fiducia, ma soprattutto perché se siamo qui è per la scelta dei Sindaci stessi che sono stati protagonisti coraggiosi di una svolta che garantisce vita a Cira. Senza il vostro coraggio Cira avrebbe finito la sua corsa, che io preferisco chiamare rincorsa perché per arrivare alla valutazione di un piano industriale come quello che descriviamo oggi i ragazzi hanno corso parecchio. Anche per recuperare, va detto, qualche gap del passato – prosegue Abbaldo – Ringrazio tutti i dipendenti, in particolare il punto di riferimento di Cira, Maurizio Valle, e il professor Giorgio Veroni di Utiliteam, che con grande competenza e dedizione si dedica a fornirci consulenze fondamentali. Come ad esempio nel caso dell’approvazione del piano tariffario Arera, sicuramente una pietra miliare di questo piano industriale”.