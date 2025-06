Val Bormida centrocampo del mercato: Berretta nelle mire della Carcarese, Facello idea Bragno?

Il peso della Val Bormida nell’economia del panorama calcistico savonese è aumentato notevolmente nelle ultime stagioni. La Cairese in Serie D, certo, ma anche Millesimo e Carcarese in Eccellenza. Con il Bragno sempre baluardo del campionato di Promozione.

Il centrocampo è il reparto in cui le formazioni valligiane si stanno muovendo con decisione. Il Millesimo ha ufficializzato Jonathan Lazzaretti, in arrivo proprio dalla Cairese. In uscita potrebbe esserci Lorenzo Facello. Non è un mistero che piaccia al Bragno di mister Flavio Ferraro, che nel ruolo di direttore tecnico ha conosciuto bene il giocatore nella stagione della promozione in quarta serie. Anche il difensore centrale Di Mattia sarebbe in uscita dal Millesimo. Diverse squadre hanno già contattato il forte difensore protagonista di due promozioni.

Dopo aver inserito Galli, la Carcarese quatta quatta potrebbe piazzare un altro colpo pesantissimo per rinforzare la linea media. Nelle ultime ore circola con insistenza la voce di un possibile approdo alla corte di Michele Battistel del classe 2005 Francesco Berretta. Ai box per un brutto infortunio, il giovane talento della Cairese potrebbe trovare nell’Eccellenza la piazza giusta per prepararsi a un ritorno in Serie D, categoria nella quale aveva dimostrato di potersi destreggiare alla grande durante la stagione 23/24 con i colori dell’Albenga.

Sempre parlando di centrocampo, dovrebbero essere confermati alla Cairese il giovane Federico e l’esperto Castiglia. In difesa dovrebbe continuare l’avventura in gialloblù Juan Pablo Gargiulo. Al “Brin” si sta lavorando per inserire un giocatore esperto per ruolo.