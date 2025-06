Vado Ligure, incendio alla discarica Bossarino: “E’ stata autocombustione, nessun danno ambientale”

Vado Ligure. Una autocombustione dei teli utilizzati per i bancali dei rifiuti dovuta al clima torrido di questi giorni e alle alte temperature sul terreno. Questa la causa dell’incendio divampato nelle prime ore del mattino all’interno della discarica Bossarino a Vado Ligure.

Le fiamme sono state rapidamente circoscritte e domate prima di una possibile propagazione alla stessa zona boschiva circostante, coinvolgendo solo una piccola parte di rifiuto abbancato.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e le squadre interne alla discarica predisposte alle attività di antincendio.

Non si registrano danni a mezzi e nessuna persona è rimasta ferita e/o intossicata dal rogo.

Nonostante la situazione sia ormai sotto controllo, è stato predisposto per finalità preventive e di monitoraggio un presidio notturno. E con il completamento della bonifica, domani mattina avverrà la sostituzione dei teli e la parte di rifiuto interessato dalle fiamme verrà lavorato direttamente in discarica.

La direzione della stessa discarica vadese, che nel corso della mattinata si è interfacciata con Arpal, Comune di Vado Ligure e forze dell’ordine, precisa: “Non si è verificata alcuna criticità particolare o danno ambientale”.

“In relazione all’accaduto, stiamo comunque svolgendo accertamenti più approfonditi, in particolare analisi sulla presenza o meno di qualche tipologia di rifiuto che possa aver alimentato ulteriormente l’incendio, che, per fortuna, è stato controllato in breve tempo e con l’ausilio dei protocolli di intervento previsti in questi casi, in massima sicurezza”.