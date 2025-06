Vado Ligure, Haiki+ sottoscrive accordo con Bper da 31mln di euro per lo sviluppo dell’economia circolare

Vado Ligure. Haiki+ Spa, proprietaria della discarica di Bossarino a Vado Ligure e socio di maggioranza della stessa Ecosavona, ha sottoscritto con BPER Banca un accordo per la concessione di linee di credito di 31 milioni di euro a supporto delle aspettative di crescita previste dal piano industriale 2025-2027 comunicato al mercato lo scorso novembre 2024.

La partnership con BPER permette a Haiki+ di sostenere in modo efficace e concreto il proprio programma di sviluppo orientato alla crescita nel settore dell’economia circolare grazie al supporto di un’istituzione bancaria di primario standing quale BPER Banca, un interlocutore importante e qualificato per le aziende attente alla trasformazione sostenibile e all’economia circolare.

Per il triennio 2025–2027, infatti, è previsto un piano di 55 milioni di euro per lo sviluppo di impianti e tecnologie innovative nel recupero di materia, in linea con la visione industriale circolare del Gruppo.

Marco Mandelli, Chief Corporate & Investment Banking Officer di Bper, ha sottolineato: “Siamo lieti di affiancare Haiki+ in questo importante percorso di crescita. Il nostro supporto rappresenta un’ulteriore conferma del nostro impegno a favore di realtà imprenditoriali innovative e con riguardo alle dinamiche dell’economia circolare”.

“Crediamo fortemente nel ruolo della finanza responsabile come leva per lo sviluppo di modelli di business sostenibili capaci di generare valore economico, ambientale e sociale” conclude.