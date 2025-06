Vado Ligure, approvato il primo step del progetto per il collegamento sulla sponda destra del torrente Segno

Vado Ligure. È stato approvato oggi dal consiglio comunale di Vado Ligure il primo passaggio amministrativo per il progetto del nuovo collegamento stradale sulla sponda destra del torrente Segno. “Si tratta di un’infrastruttura strategica – spiegano dal Comune – che rappresenta un ulteriore tassello nella programmazione delle opere a supporto della mobilità e dello sviluppo del nostro territorio”.

L’intervento si configura come un collegamento di “ultimo miglio”, funzionale a migliorare l’accessibilità e la fluidità del traffico in uscita dal porto e verso le aree retroportuali, contribuendo al tempo stesso a una significativa riduzione dei flussi veicolari lungo via Piave e nelle zone urbane limitrofe, migliorando la sicurezza e la sostenibilità.

Il progetto si sviluppa all’interno di aree già urbanizzate e si inserisce in modo coerente nel disegno della viabilità esistente, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei collegamenti, in particolare per il traffico pesante, favorendo una mobilità più ordinata e sostenibile per tutta la comunità, compresa la frazione di San Genesio.

“Questa prima fase – spiega il sindaco, Fabio Gilardi – è resa possibile anche grazie all’accordo sottoscritto alcuni mesi fa con il Ministero delle Infrastrutture e l’Autorità Portuale, che ha sancito il finanziamento dell’opera, confermando la rilevanza strategica a livello locale e nazionale con un contributo economico pari a 9 milioni di euro”.

Nel corso delle prossime settimane proseguiranno gli incontri tecnici per l’avvio delle relative procedure autorizzative da parte degli enti competenti, oltre che per l’avanzamento delle ulteriori opere previste dall’accordo con il Ministero delle Infrastrutture.