Vado Ligue, ruba generi alimentari in un supermercato: arrestato dai carabinieri

I carabinieri hanno identificato e fermato l’autore di un furto di vari generi alimentari, commesso in un supermercato di Vado Ligure.

Alcuni giorni fa, all’interno di un noto market vadese, un 32enne di origine straniera si è impossessato di vari generi alimentari, nascondendoli in uno zaino per superare indisturbato la barriera delle casse. I suoi movimenti non sono sfuggiti a un carabiniere della Radiomobile di Savona, che, libero dal servizio, si trovava al supermercato per effettuare alcuni acquisti.

Il militare ha seguito l’uomo per alcuni metri oltre le casse e, dopo essersi qualificato come appartenente all’Arma dei Carabinieri, gli ha intimato di fermarsi e restituire quanto rubato. Il cittadino straniero ha quindi tentato di disfarsi dello zaino e di scappare, ma è stato bloccato dallo stesso militare e dai carabinieri Radiomobile e della Stazione di Vado Ligure, nel frattempo intervenuti.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

Il fermato è stato invece accompagnato in caserma e, al termine degli accertamenti, tratto in arresto: è stato giudicato con rito per direttissima presso il Tribunale di Savona e, al termine dell’udienza di convalida, è stato disposto per lui il divieto di ritorno nella provincia di Savona.