Vado e Alfiero ai colloqui: incerta la sua permanenza nel club rossoblù

Vado. Alfiero è ai titoli di coda con il sodalizio rossoblù? È una domanda lecita da porsi in queste ore. Ormai da giorni sono stati avviati dei colloqui tra il giocatore e la dirigenza del club, utili per capire se continuare assieme anche nella stagione 25/26. Se la dirigenza attualmente fa sapere che comunicherà possibili partenze e arrivi dopo il 30 giugno, non è scontato che nella lista delle riconferme possa comparire il nome di Vincenzo Alfiero.

Nella scorsa annata, insieme a Vita, era stato il trascinatore del club vadese. Diciassette reti per lui, quattordici per il suo compagno di reparto Vita, ad un certo punto della stagione erano stati decretati come attaccanti più prolifici di tutto lo stivale. Adesso il suo futuro nel club del presidente Tarabotto non è più certo, ma è del tutto aperto ogni scenario possibile, dalla sua partenza alla sua permanenza.

Nonostante ciò, la dirigenza proverà in tutti i modi a non separarsi, dopo appena una stagione, dal suo miglior realizzatore stagionale. L’intesa maturata quest’anno con il club e i compagni di reparto può essere l’arma vincente per continuare dove il lavoro era stato interrotto.