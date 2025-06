Urp, Regione Liguria lancia un nuovo sistema informativo per gli ipoudenti

Liguria. L’Ufficio relazioni con il pubblico della Regione Liguria (URP) ha attivato un nuovo sistema informativo dedicato alle persone ipoudenti, confermando il proprio impegno per un accesso equo e universale ai servizi regionali.

Si tratta di un sistema a induzione magnetica per permettere alle persone con disabilità uditiva che usufruiscono di ausili acustici e/o impianto cocleare dotati di bobina per telefono, di collegare i propri dispositivi direttamente all’impianto di induzione magnetica, consentendo in questo modo di ascoltare in maniera chiara le informazioni fornite dall’operatore, senza interferenze dovute al vetro divisorio o ai rumori ambientali. Basta solo selezionare un tasto del proprio dispositivo acustico o tramite una app o un comando per chi usufruisce di un impianto cocleare.

Il sistema è stato realizzato con il sostegno della Consulta regionale dell’Handicap e dall’Associazione Ligure Ipoudenti-sulle Ali dell’udito e realizzato all’interno del progetto LiguriAccessibile e finanziato nell’ambito del PNRR per migliorare l’accessibilità del servizi digitali pubblici del Paese.

“L’obiettivo è chiaro – spiega il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – vogliamo abbattere le barriere comunicative e garantire agli utenti ipoudenti la possibilità di ricevere informazioni tempestive e facilmente fruibili. Non si tratta solo di un adeguamento tecnologico, ma di una scelta per consentire a ogni cittadino, indipendentemente dalle sue condizioni, di poter accedere alle informazioni pubbliche in modo autonomo e dignitoso”.