Università e borse di studio, aperte le domande: innalzate le soglie economiche

Liguria. Sono aperte le domande per le borse di studio universitarie per l’anno accademico 2025/2026 erogate da Regione Liguria attraverso Aliseo, l’Agenzia per gli studenti e l’orientamento. Gli studenti iscritti all’Università di Genova e alle istituzioni Afam presenti sul territorio ligure potranno presentare la domanda esclusivamente online sul sito www.aliseo.liguria.it, entro le 12 del 31 luglio 2025.

“Il bando – spiega l’assessore regionale all’Università Simona Ferro – rappresenta uno degli strumenti fondamentali con cui Regione Liguria garantisce il diritto allo studio, sostenendo economicamente studenti meritevoli e privi di mezzi. Anche per quest’anno verrà garantito il beneficio a tutti gli aventi diritto, come avvenuto negli anni passati. Nel 2024 sono stati oltre 4.000 gli studenti beneficiari della borsa di studio, per un impegno economico di oltre 16 milioni di euro“.

Accanto all’apertura del bando, Regione Liguria conferma una serie di misure per rendere il diritto allo studio universitario ancora più accessibile ed equo. Le soglie economiche per accedere alla borsa sono state innalzate: l’indicatore Iseeu sale a 27.948 euro e l’Ispeu a 60.757 euro, permettendo così a un numero maggiore di studenti di presentare domanda.

Grazie ai fondi del Pnrr aumentano anche gli importi delle borse di studio, che possono arrivare fino a 7.073 euro per gli studenti fuori sede e fino a 2.851 euro per quelli residenti in Liguria. Sono previste inoltre maggiorazioni specifiche per determinate categorie: chi ha un reddito particolarmente basso, gli studenti con disabilità, le studentesse iscritte a corsi in ambito Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), e coloro che affrontano contemporaneamente più percorsi universitari.

Un’attenzione particolare è riservata anche alle matricole, che possono fare domanda già al momento della pre-immatricolazione. Rientrano tra i potenziali beneficiari anche gli studenti che si iscrivono al cosiddetto semestre “filtro” dei corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria. Infine, sono stati aumentati i valori delle fasce di reddito per consentire a un numero maggiore di studenti di usufruire del servizio di ristorazione a tariffa agevolata.

Per supportare gli studenti, Aliseo ha attivato un call center (840.848.038, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00) e uno sportello virtuale per assistenza su appuntamento (anche in presenza, in via San Vincenzo 4, a Genova). La domanda può essere presentata utilizzando le credenziali Spid di secondo livello o la Carta d’Identità Elettronica (Cie), salvo i casi di studenti minorenni o stranieri senza documenti italiani.