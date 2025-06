Una savonese: “Arredi abbandonati sotto il ponte ferroviario, sporcizia sul marciapiede in corso Mazzini, in via Niella alberi secchi”

Pensavo di non scrivere più ai giornali e invece…

Appena fuori casa noto arredi abbandonati sotto il ponte ferroviario di via Guidobono.

Percorro corso Mazzini, disgustata dalla sporcizia del marciapiede, grazie all’inciviltà dei proprietari di cani che sporcano dove vogliono e arrivo in via Niella, dove noto un nuovo atto vandalico: un altro alberello abbattuto, dopo i primi due “ammazzati” mesi fa e molti altri rinsecchiti.

Arrivo in piazza Giulio II e noto un albero secco e aiuole tristemente vuote.

L’ultimo tratto di corso Italia è chiuso per un costoso e – a mio avviso – del tutto inutile restyling di una strada che doveva restare aperta, per non congestionare il traffico e in piazza Diaz non vi sono i getti d’acqua della moderna fontana.

Dimenticavo: devo stare attenta a non essere investita da un ciclista sul marciapiede in via Cesare Battisti…

Che dire? Potrei continuare a lungo ad elencare tutto quel che vedo e che non mi piace, poi penso che ci sarà una nuova giunta e un nuovo sindaco, forse…