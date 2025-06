Una giornata informativa sulla donazione e una raccolta di sangue nell’area della questura: collaborazione tra Avis Savona e Polizia di Stato

Savona. L’Avis Comunale di Savona comunica l’inizio di un’importante collaborazione con la Questura di Savona.

Nei giorni scorsi una delegazione dell’associazione composta dal presidente Giovanni Donzellini, dal consigliere Roberto Vaira e da una delle segretarie associative Noemi Arrigoni ha incontrato il questore Giuseppe Mariani per esporre un progetto che includa una giornata informativa e la giornata di raccolta sangue nella stessa area della questura.

“Il programma presentato è stato accolto con entusiasmo dal questore, che ci ha permesso di visitare i luoghi dove verranno illustrate tutte le tematiche della donazione, cosa comporta e come avviene. La raccolta avverrà all’interno della questura con la nostra autoemoteca e dopo breve consultazione abbiamo formulato già le date degli eventi. Mercoledì 11 giugno ci sarà la giornata informativa al personale e mercoledì 18 avverrà la raccolta con l’autoemoteca”.

“Come Avis Comunale Savona siamo veramente contenti che questo si avveri perché queste attività danno un importante segnale di presenza sul territorio della Polizia di Stato in tutte le sue articolazioni, sia della Questura che delle specialità e si va ad incrementare quel gruppo di donatori di fascia medio bassa (25-45 anni) per i quali c’è più necessità. L’Avis Comunale è sempre alla ricerca di nuove linfe per incrementare il numero dei donatori e queste iniziative hanno un obiettivo importantissimo: garantire l’autosufficienza del sangue almeno nella nostra provincia”.

“Questo progetto avrà un seguito e verrà ripetuto appena possibile. Grazie alla Polizia di Stato e buon sangue a tutti”, conclude Giovanni Donzellini.