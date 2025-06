Una “Giornata del Sorriso” porta gioia al reparto oncologico pediatrico del Gaslini

Genova. Un’ondata di allegria e solidarietà ha illuminato il reparto oncologico pediatrico dell’ospedale Gaslini di Genova, grazie all’organizzazione della “Giornata del Sorriso”. L’evento, promosso congiuntamente dallo Studio Fotografico Verdone & Marino di Torino e dalla Gelateria Pappus di Noli, ha voluto regalare un momento di leggerezza e felicità ai bambini ricoverati.

Durante la giornata, i piccoli pazienti e le loro famiglie hanno potuto godere di un’atmosfera speciale, tra la donazione di libri e giocattoli che arricchiranno le loro giornate, e la degustazione di un ottimo gelato artigianale, offerto con generosità dalla Gelateria Pappus.

L’iniziativa ha voluto ribadire un messaggio profondo e commovente: “Non serve molto per fare la differenza, a volte basta esserci. Dona un gesto, regala speranza, accendi il cuore di chi ha bisogno anche solo di un sorriso. Aiutare gli altri non ci impoverisce, ci rende umani. In un mondo che corre, fermarsi per qualcuno è il più grande atto di amore.” Un principio che ha guidato l’intero svolgimento dell’evento, sottolineando l’importanza della vicinanza umana e della generosità.

Un ringraziamento speciale per la collaborazione al progetto è stato rivolto alla Libreria “Asso Libro” di Spotorno e a Jacopo Lupo di “Gel Quattro” di Vado Ligure, il cui contributo è stato fondamentale per la riuscita della manifestazione.

La “Giornata del Sorriso” si conferma un appuntamento significativo, capace di portare un raggio di luce e speranza in luoghi dove ce n’è più bisogno, dimostrando come la collaborazione e l’impegno collettivo possano fare la differenza nella vita di molte persone.