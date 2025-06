Un nuovo spirometro alla clinica San Michele donato dal Rotary Club Albenga

Albenga. Domenica 22 giugno il Rotary club Albenga ha donato uno spirometro alla clinica S. Michele di Albenga. La donazione è avvenuta in un evento aperto al pubblico nella splendida cornice del parco della Clinica.

E’ stata anche un’occasione per presentare alla cittadinanza il nuovo presidente del club, Luigi Scola, che succederà a Massimo Caratozzolo a partire dal prossimo 1° luglio.

Il prof. Nicola Nante ha ripercorso la storia della Clinica, fondata dai suoi genitori nel 1964, illustrando l’utilità che ha fornito nel tempo per il territorio ingauno e per la sanità ligure.

E’ intervenuto il Sindaco della città, Riccardo Tomatis, che ha ricordato di essere stato uno dei tanti giovani medici che presso la Clinica hanno potuto formarsi. La direzione della Clinica ha offerto un ricco apericena ai presenti.

La serata si è conclusa con le note suonate dai componenti della Giovane Orchestra della Riviera, un gruppo di giovani musicisti, tutti sotto i 26 anni, che si distinguono per il loro talento e la loro passione per la musica. Sotto la direzione del Maestro Raffaele Esposto hanno eseguito la Sinfonia dei giocattoli e la n. 9 di Haydn; ha guidato i giovani con il suo violino il Maestro Giovanni Sardo.