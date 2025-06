“Un biglietto per Savona”: a Cogoleto il videodiario dei “nuovi abitanti”

Cogoleto. In occasione del “Mese del rifugiato” martedì 24 giugno alle ore 20:45 presso le opere parrocchiali (ex asilo) in piazza della Chiesa sarà proiettato il videodiario “Un biglietto per Savona”, da un’idea di Mimmo Lombezzi e con l’editing elettronico di Michele De Lucis. Nell’opera la città di Savona è vista con gli occhi dei suoi “nuovi abitanti”.

Il progetto di Enrico Piazza e Nicola Bina è stato realizzato dagli allievi del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti Mohamed Dansoko: Aliou Ndiaye Mouhamed (Senegal), Kateryna Krainik (Ucraina), Gjovana Shtjefni (Albania), Bachir Di Vuolo Barry Mamadou (Guinea), Chiara Roncallo (Italia), Monica Serra Dos Santos (Brasile), Narcisa Nut (Romania), Mohamed Elsayed Rageb Sekin (Egitto), Alejandro Reyes Julian (Colombia), Khady Diop (Senegal), Nicolle Da Silva Martins Emily (Brasile), Adam En Najjary (Marocco) e Hamad Muftah Al Kadeiki (Libia).

Si tratta di una produzione in collaborazione con la Fondazione De Mari e ARCI Solidarietà. All’iniziativa aderiscono il Comune, la Parrocchia Santa Maria, la Croce d’Oro, Pax Christi – Punto Pace Hélder Câmara, la Confraternita San Lorenzo, ARCI Mario Merlo e ANPI.