Turista 75enne cade sul sentiero: si ferisce a una gamba e finisce in ospedale in elicottero

Noli. Momenti di apprensione oggi sulle alture di Noli, dove una turista di circa 75 anni è rimasta ferita dopo una caduta lungo un sentiero. L’escursionista stava percorrendo un tratto del percorso quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è caduta rovinosamente, riportando un trauma significativo a una gamba. Si sospetta una frattura, che le ha impedito di proseguire autonomamente.

Immediatamente è scattato l’allarme, attivando il Soccorso Alpino. Dopo una prima valutazione delle condizioni della donna, però, e considerata la difficoltà logistica del recupero a piedi, alla fine i medici del 118 hanno ritenuto preferibile chiedere l’intervento dell’elisoccorso “Grifo”.

L’elicottero è atterrato in una zona vicina al punto dell’incidente e ha provveduto al trasporto della ferita in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni, pur serie, non sarebbero al momento considerate critiche.