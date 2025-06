Turismo sostenibile, gli studenti del Falcone di Loano hanno preso parte ad un incontro con l’Università di Genova

Loano. Nell’ambito delle attività di orientamento in uscita, gli alunni della classe 4 A TUR, 4 F TUR e 5 A TUR hanno partecipato a un progetto PNRR PCTO organizzato dal Dipartimento di Economia dell’Università di Genova in data 12 e 13 maggio sulla tematica del turismo sostenibile: le attività si sono svolte in modalità laboratoriale, un giorno presso il nostro Istituto e un giorno presso la sede dell’Università di Genova.

Il corso offre una comprensione del management e marketing delle destinazioni turistiche. Attraverso l’approfondimento di concetti teorici e pratici, gli studenti esploreranno come progettare e promuovere un’offerta turistica sostenibile capace di valorizzare aree caratterizzate da un ricco patrimonio culturale e naturale, spesso lontane dalle tradizionali rotte turistiche.

L’obiettivo principale è guidare gli studenti nella progettazione di esperienze turistiche lente, immersive e rispettose del territorio, promuovendo un’interazione autentica con le comunità locali.

Alcune impressioni che hanno avuto gli studenti a seguito di questa attività di orientamento:

– È stata un’esperienza davvero stimolante, che è riuscita ad unire collaborazione tra diverse personalità, divertimento e apprendimento di quello che potrebbe essere un nostro futuro percorso di studi, stimolando il pensiero critico di ognuno ed il lavoro di squadra. Ha offerto l’opportunità di riflettere concretamente sull’importanza di un approccio responsabile al viaggio, valorizzando il territorio, le comunità locali e l’ambiente.