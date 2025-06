Turismo, il Golfo dell’Isola presenta le esperienze per l’estate 2025

Spotorno. Il Golfo dell’Isola inaugura l’estate 2025 con un’offerta integrata delle principali esperienze dei Comuni di Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio. Un programma pensato per far vivere il territorio attraverso attività che mettono in relazione il visitatore con la natura, il mare, il paesaggio, la cultura e il gusto del Golfo dell’Isola. Si apre così un ventaglio di esperienze che guardano sia al mare sia all’entroterra, adatte a tutti i tipi di vacanza, da quella più sportiva o all’insegna della scoperta, fino a quella più rilassata.

Il catalogo delle Esperienze Estate 2025 del Golfo dell’Isola è curato dal Tour Operator Dafne Viaggi di Cooperativa Dafne, nell’ambito delle attività di valorizzazione turistica promosse dai Comuni del comprensorio; il progetto articola le esperienze in segmenti che spaziano dalle attività outdoor alle proposte lifestyle, con iniziative pensate per i diversi tipi di pubblico, tra cui famiglie, sportivi ed escursionisti.

Le proposte sono organizzate in tre aree tematiche. L’area Outdoor Blu comprende attività legate al mare, come wildlife, snorkeling, escursioni in barca e in kayak. L’area Outdoor Green valorizza l’entroterra con itinerari di trekking, percorsi in mountain bike e passeggiate naturalistiche.

Infine, la sezione Lifestyle include esperienze legate al gusto, al benessere e alla convivialità, tra enogastronomia ligure e cultura secolare. Il catalogo sarà consultabile on line sul portale del comprensorio ed è distribuito in versione cartacea negli Info Point del Golfo dell’Isola e attraverso le principali strutture turistiche del territorio.

Le esperienze potranno essere prenotate direttamente tramite il Tour Operator Dafne Viaggi al seguente link e ai numeri +39 333 9518197 o +39 010 2363848 attivi dal lunedì al venerdì, oppure via email all’indirizzo tours@dafnet.it.

Prenotazioni anche presso la Casa del Turismo di Spotorno, nei weekend e nei giorni festivi, contattando i numeri +39 375 9462481 o +39 019 746836, oppure scrivendo a informazionituristiche@comune.spotorno.sv.it.