Truffa della spesa: la “signora Angela” ci riprova, ma un panettiere non ci casca. È il terzo caso a Savona

Savona. Non c’è due senza tre. E’ quello che deve aver pensato la signora Angela, che dopo aver cercato di truffare la pescheria Natalina e dopo aver invece messo a segno un colpo di 51 euro presso il panificio di via Corsi (angolo via XX Settembre), ha pensato di provare a fregare anche la panetteria “il Forno” di corso Mazzini.

La trama è sempre la stessa: “Mi ha chiamato una signora Angela dicendomi di mettere da parte un bel po’ di roba, tra pizze e focacce, che poi sarebbe passata la figlia a ritirarle ma che le avrebbe pagate lei dopo”, ci spiega il titolare Valerio.

Ma il commerciante savonese non si è lasciato ingannare: “Lavoro qui da 40 anni, conosco quasi tutti i miei clienti e li riconosco dalla voce. Ho capito da subito che c’era qualcosa che non andava – continua a spiegarci – così quando questa figlia della signora Angela si è presentata in negozio, mia sorella, che era al banco in quel momento, non si è lasciata ingannare e le ha solamente dato un pezzo di pizza e un Estathè“.

“Questa ragazza che si è presentata, che a questo punto penso sia la stessa che ha telefonato, avrà circa trent’anni – ricorda Valerio – le abbiamo detto che senza pagare non avrebbe potuto portare via tutta la merce, così ha preso solo quelle due cose ed è andata via senza dire una parola“.