Trovati morti due alpinisti dispersi su un versante del Monviso, uno di loro è savonese

Cuneo. Dopo ore di ricerche si sono concluse questa mattina le delicate operazioni di soccorso di due alpinisti cinquantenni sulla parete nord del Monviso, deceduti entrambi. Si tratterebbe di un uomo di origini savonesi (forse di Cengio ma le generalità non sono ancora state diffuse con precisione, ndr) e di una donna, partiti lunedì 9 giugno verso il bivacco Villata, da dove avrebbero dovuto attraversare il canale Coolidge sul versante settentrionale. I famigliari, però, non sono più riusciti a mettersi in contatto con loro e hanno dato l’allarme.

Dopo alcune verifiche è emerso che non risultavano persone presenti nei rifugi interessati dal loro eventuale passaggio, e nel frattempo una squadra a terra ha individuato l’autovettura dei dispersi parcheggiata al Pian del Re.

Questa mattina, come riporta Cuneo24, in collaborazione con il Servizio Regionale di Elisoccorso in Azienda Zero Piemonte si è proceduto con il trasporto in quota dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese che sono stati sbarcati al bivacco Andreotti per verificare l’eventuale percorso di discesa e in cima al Monviso per accertare un eventuale passaggio anche consultando il libro di vetta.

Proprio durante queste operazioni l’elicottero ha perlustrato il canale Coolidge dove sono stati purtroppo individuati i corpi dei due alpinisti, deceduti, a oltre tre mila metri di quota presumibilmente precipitati durante l’ascensione. Sul posto sono stati sbarcati al verricello 3 tecnici del Soccorso Alpino che hanno verificato come le vittime si trovassero in condizioni incompatibili con la vita e hanno atteso indicazioni dal magistrato e dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza per le operazioni di rimozione delle salme. Il recupero è stato effettuato dall’elicottero dei Vigili del Fuoco.

Le salme si trovano ora nella camere mortuarie dell’ospedale di Saluzzo.