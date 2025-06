Trofeo Città di Albenga. Autofficina Perrier Anima Na Praia e Sabia Estate si aggiudicano i primi tre punti del torneo

Albenga. Termina qua la prima serata della quarta edizione del “Trofeo Città di Albenga”. Tanti gol nelle prime tre sfide che vedono l’Autofficina Perrier Anima Na Praia e Sabia Estate conquistare i primi tre punti del torneo. Pareggio e quindi un punto conquistato per Hurgada e Caffè Noir.

Terza partita delle 22:30. FA FUMME TIP. BACCHETTA 4 (4′, 31′, 43′ Gibertini, 39′ Bertozzi) VS 5 (7′, 9′ Mariani, 21′ Macaluso, 32′ 38′ De Boni) AUTOFFICINA PERRIER ANIMA NA PRAIA

MVP del match l’autore della doppietta Mariani.

52′ Termina qua il match, la vittoria va all’Autofficina Perrier Anima Na Praia.

50′ Ultimo minuto e assedio di Fa Fumme. Autofficina Perrier sugli scudi.

44′ Cosa stava per fare Esposito! Tenta la rovesciata che per poco non mette tutto in parità, si fa perdonare Rizzo dall’errore precedente. Ammonito successivamente Macaluso per un fallo davanti alla porta avversaria.

43′ Punizione dove calcia Gibertini! Ancora lui e porta il risultato sul -1, aiutato anche da un errore di Rizzo che non riesce a tenere il pallone.

39′ Pallone dentro per Fa Fumme che nonostante il risultato non si da per vinto, lo raccoglie Bertozzi! Arriva subito il gol della speranza per Fa Fumme che ne deve fare due in appena 10 minuti per trovare almeno il pareggio.

38′ Nardi tiene il pallone e lo tiene lì ancorato in attesa di un compagno, arriva a rimorchio De Boni! Ancora lui che spara di collo alle spalle di Manti e porta il risultato su +3 per l’Autofficina Perrier.

32′ Neanche il tempo di assaporare il -1 sul tabellino che De Boni spacca il sette! Di nuovo +2 per l’Autofficina Perrier.

31′ Su calcio d’angolo per l’Autofficina Perrier riparte velocemente Fa Fumme con Bianco, tocco d’esterno per Gibertini che ubriaca il difensore con il doppio passo e poi calcia! Doppietta personale che accorcia sul risultato.

29′ Gibertini prova da calcio di punizione, il pallone termina però decisamente alto.

28′ Cross dentro preciso sulla testa di Perrier, il numero 9 prova a girarla e per poco non trova un altro gol.

26′ Ci prova anche l’Autofficina Perrier, ma Masha mette in angolo. Sugli sviluppi del corner, Macalusa prova il tacco e per poco non trova un eurogol.

25′ Si riprende, un tentativo da centrocampo capitola sulle mani di Rizzo. Spinge subito forte Fa Fumme che prova a trovare il pareggio, ma Rizzo si immola nuovamente per ben due volte su Ciravegna.

Secondo tempo

25′ Termina sul 3-1 il primo tempo, Pescio spacca la lancetta.

23′ Nardi prende palla e prova la conclusione a giro, pallone alto di poco sopra al sette.

21′ Scatta fortissimo Cavassa sulla fascia, poi decelera e cerca dentro un compagno. Manti chiama la palla ma non riesce ad afferrarla forse perchè disturbato da un compagno e la palla termina sulla linea di porta, Macaluso la insacca col tacco con la palla già praticamente entrata! Autofficina Perrier in doppio vantaggio.

16′ Macaluso prende palla, si accentra e prova la botta da fuori. Manti non riesce a bloccare e da pochi passi arriva Osinaga che calcia clamorosamente fuori! Con Manti battuto e il pallone a pochi passi, era più facile segnare.

15′ Ogni pallone viene calcolato minuziosamente con tanta pazienza, nessuna squadra si è resa decisiva negli ultimi cinque minuti, con Fa Fumme che prova a cercare il gol del pareggio.

10′ Rizzo mantiene in vantaggio la sua squadra, paratona sul tiro dell’avversario.

9′ Riparte dopo il cross Mariani, palla al piede, grande giocata su Sardo con il tunnel e poi il tiro! Ancora lui, uno più bello dell’altro! Autofficina Perrier in vantaggio.

7′ Angolo per l’Autofficina Perrier, Cavassa crossa per Mariani che si coordina! Ma che gol ha fatto Mariani, che non ci pensa due volte e calcia direttamente dal cross del suo compagno di squadra, il gol più bello di questa sera che ripareggia i conti.

4′ Pallone lungo per Gibertini, protegge e poi calcia! Pallone dritto nell’angolino basso, arriva subito la prima rete della partita, Fa Fumme in vantaggio.

3′ Prima conclusione di partita da parte di Modesti. Conclusione che sembra non poter impensierire il potere, ma il tocco di un giocatore all’ultimo secondo stava per beffare Manti, che invece si immola con una super parata.

2′ Prime fasi di studio tra le due squadre, per adesso ancora zero tiri in porta ma la partita è appena iniziata.

1′ Si comincia con la terza ed ultima partita di serata. In campo Fa Fumme in divisa verdenera, Autofficina Perrier con la maglia biancorossa.

Fa Fumme Tip. Bacchetta: 1 Manti, 2 Esposito, 4 Sardo, 7 Gibertini, 2 Esposito, 9 Ciravegna, 10 Bianco, 8 Bertozzi.

Autofficina Perrier Anima Na Praia: 1 Rizzo, 8 Cavassa, 10 Macaluso, 6 Mariani, 69 Modesti, 7 Nardi, 21 Negroni, 2 Osinaga, 18 De Boni, 9 Perrier.

Seconda partita delle 21:30. JUST PROTEIN 4 (5′, 16′, 41′ Malagrida, 45′ Aboubakar) VS 6 (6′, 44′ Spinelli, 17′, 23′, 43′ Gasco, 30′ Cafarotti) SABIA ESTATE

MVP della partita il giovane di Just Protein Malagrida.

50′ Termina qua la partita, è la Sabia Estate ad aggiudicarsi la prima vittoria del torneo.

45′ Arriva Aboubakar! Il tiro di prima appena rientrato in campo. Partita parzialmente riaperto.

44′ Punizione per la Sabia Estate, Cafarotti prova il tiro in porta senza riuscire a centrare la porta. Calcio d’angolo per i neri, ci arriva Spinelli! Si fa perdonare dall’errore di prima e chiude probabilmente la partita.

43′ Gasco F accarezza il pallone e va con il diagonale! Che rete sempre di Gasco, uno dei papabili all’MVP insieme a Malagrida.

42′ Incredibile, cosa si è divorato Spinelli! Da solo davanti alla porta praticamente vuota, a botta sicura centra il palo che avrebbe riportato sul +2 di vantaggio.

41′ Si termina il time-out e si riprende. Ci prova Malagrida! Ancora lui, tripletta del numero sette che accorcia il risultato.

40′ Chiesto il time-out. Per regolamento, le squadre hanno a disposizione un time-out a tempo.

37′ Spinelli prova il tacco per Quartieri, trovato alla perfezione, ma non trova la porta.

35′ Ammonito Gasco per un fallo su Malagrida, molto bravo a far scomparire il pallone prima dell’intervento del giocatore della Sabia Estate.

30′ Spinelli dentro per Cafarotti che sterza su Gandolfo e poi si gira e calcia di prima! Doppio vantaggio per la prima volta nel torneo per la Sabia Estate.

27′ Che occasione per Just Protein! Si immola Gallo più di una volta, poi su calcio d’angolo il pallone schizza fuori ma c’è subito dopo fallo su Iorio, che si guadagna una bella mattonella per provare il tiro. Va proprio lui, ma il pallone viene ribattuto.

25′ Si riprende, subito all’arrembaggio Just Protein che ha fame di trovare il pareggio.

Secondo tempo

25′ E finisce qua il primo tempo, Sabia Estate in vantaggio.

23′ Ancora Sabia Estate, pallone dentro rasoterra verso Gasco! Il numero otto porta in vantaggio i suoi, Aboubakar sulla linea non può fare molto per impedire che il pallone attraversi la linea di porta. A questo, segue il tiro direttamente da battuta di Malagrida, dritto verso il sette si immola Gallo.

19′ Cambio per la Sabia Estate, dentro Loberto per Gasco F. Poi collutazione tra Gasco e Gaudino, dove quest’ultimo viene ammonito.

17′ Incredibile! Azioni fotocopia come prima, la pareggia Gasco questa volta con un gran palo-gol.

16′ Gasco si perde il pallone ed è come prima, ma questa volta con il portiere in porta. Malagrida prende palla, se la aggiusta e calcia in porta, gran diagonale che non perdona Gallo.

13′ Partita decisamente più combattuta su ogni pallone ma arrivano meno conclusioni sia da una parte che dall’altra, lo dimostra il punteggio che per il momento è ancora inchiodato sull’1-1.

7′ Succede tutto in un minuto, questa volta senza gol. Prima la conclusone di Sabia Estate che non trova la porta, poi Iorio serve Mistretta che calcia alto.

6′ Non resta a guardare Sabia Estate che prova subito a pareggiarla, pallone verso Spinelli che ci prova! Gran gol dalla distanza, partita subito rimessa in parità.

5′ Attenzione erroraccio di Gallo che si incespica sul pallone, arriva Malagrida che calcia a botta sicura, Just Protein in vantaggio!

4′ Prime fasi dove si combatte su ogni pallone ma, per adesso, nessun tiro in porta arrivato da nessuna delle due squadre.

1′ Si inizia, pallone battuto da Sabia Estate che controlla subito in area. Gran pressing della Just Protein, la squadra probabilmente più giovane del torneo con molti giocatori ex US Albenga. Just Protein in campo con la divisa blu, Sabia Estate in nero.

Primo tempo

Just Protein: 6 Brancatelli, 1 Gandolfo, 3 Gaudino, 9 Iorio, 10 Loberto, 7 Malagrida, 2 Miranda, 8 Mistretta, 4 Youssufa, 5 Zaytsev.

Sabia Estate: 5 Sabia, 7 Cafarotti, 10 Di Leo, 1 Gallo, 8 Gasco F, 2 Gasco G, 3 Quartieri, 4 Sabia, 9 Spinelli.

Prima partita delle 20:30 HURGADA 4 (8′, 12′ Lazzaretti, 15′ Mehmetaj, 27′ Lufi) VS 5 (10′ 11′ 20′ Marquez, 35′ Asteggiante, 45′ Bolia) CAFFÈ NOIR

Premiato come migliore della partita Lufi, con il pareggio arrivato nei momenti finale dopo aver disputato una partita impeccabile, sia offensivamente che difensivamente parlando.

51′ Attenzione, espulso Marquez! Colpo di scena, a pochissimo dal termine arriva la prima espulsione del torneo. Punizione Hurgada, Lazzaretti tira e Sarangelo non trattiene, ci pensa Lufi! Partita pareggiata sulla campana, il primo match termina qua con il pareggio e doppietta di Lufi.

50′ Assegnati due minuti di recupero.

48′ Altra ammonizione per il Caffè Noir, questa volta per Beluffi ed altra punizione per Hurgada. Lazzaretti tiene il pressing di due uomini, ma non riesce a servire il pallone.

47′ Intervento irruento di Asteggiante verso Martelli, ammonito. Punizione per Hurgada che ora proverà a ripareggiare subito i conti, senza però riuscirci.

45′ Punizione per Hurgada, sul pallone Lufi e Lazzaretti, il primo scarica per il secondo che viene fermato fallosamente da Marquez, altra punizione. Il pallone viene recuperato però da Caffè Noir, pallone filtrante per Bolia che calcia e batte Duberti! Il Caffè Noir è in vantaggio!

44′ Prima ammonizione del torneo e della partita, giallo per Marquez che travolge Martelli.

41′ Beluffi mette dentro il cross ma il pallone viene recuperato velocemente da Lazzaretti che scarica per Martelli che parte palla al piede come un fulmine. A tu per tu con Sarangelo non trova la porta di poco divorandosi un gol quasi fatto.

38′ Martelli addomestica il cross e prova a calciare da posizione defilata, il pallone fa la barba al palo.

35′ Ancora Marquez che prova a sfondare e si guadagna la punizione, questa sera sta facendo il brutto e il cattivo tempo. Passaggio proprio del 10 verso Asteggiante che calcia rasoterra! Ci pensa il centrocampista del Pontelungo a pareggiare i conti, sfida nuovamente in parità.

32′ Doppio brivido per il Caffè Noir. Mehmetaj a pochi centimetri dalla linea di porta calcia ma Sarangelo riesce a salvare per due volte. Poi ribaltamento di fronte dopo il cross di Marquez dove ci prova Martelli senza successo.

30′ Cambio per il Caffè Noir, rientra in campo Marquez per Bolia.

28′ Ancora Hurgada che ci prova con Ferrari, pallone deviato in angolo con tanto di illusione del gol.

27′ Hurgada con diversi tocchi arriva davanti alla porta di Sarangelo, il pallone arriva a Lufi che calcia! Hurgada è in vantaggio con la rete del difensore!

26′ Passaggio visionario di Garibbo, Bolia segue lo scatto di Ferrari e deposita in rimessa prima dell’arrivo di Sarangelo.

25′ Si riprende, ci provano subito gli amaranto ma Hurgada recupera subito il pallone.

Secondo tempo

25′ Termina qua il primo tempo in pareggio, per adesso super Marquez con la tripletta, a cui rispondono Lazzaretti con una doppietta e Mehmetaj.

23′ Marquez da fuori area prova per la tripletta, e ci riesce! Tiro preciso imprendibile per Sarangelo! La partita è nuovamente in parità.

20′ Ancora Lazzaretti che si conquista la punizione da centrocampo. Tocco del numero 8 sulla battuta per Martelli che prova a giro. Pallone che non lontano dal palo.

17 Desito dalla distanza cerca Marquez con il cross alto, la difesa attenta di Hurgada manda alto il pallone in angolo. Sulla battuta Marquez che prova teso dentro, ma Duberti devia fuori dall’area.

15′ Inizia a crescere di ritmo la partita, Ferrari addomestica il cross alto di Lazzaretti e poi serve Mehemtaj che prova dalla distanza! 3-2, sfida accesa più che mai e reti continuamente gonfiate.

12′ E c’è ancora una rete! Mehmetaj! Raffica di gol in appena 2 minuti! Che sfida in questi frangenti.

11′ Ancora il Caffè Noir sempre con Marquez! La porta in vantaggio lui, doppietta e ribaltone dopo appena un minuto.

10′ Azione del Caffè Noir, Marquez punta l’uomo e poi prova la conclusione! Pareggiato subito il match, anche il Caffè Noir risponde presente.

8′ Scarico di Ferrari per Lazzaretti che lavora il pallone essendo che è pressato da due avversari. Controllo con la suola, si gira e calcia! Gran gol e prima rete del torneo segnata dall’ex Cairese.

6′ Azione fulminea di Caffè Noir che recupera palla e scatta sulla fascia con Bolia. Cross dentro per Marquez lasciato indisturbato dalla difesa avversaria, tiro potente che si alza però sopra la traversa.

4′ Punizione conquistata e calciata da Marquez, tiro teso che si spegne contro la barriera dei rosa.

3′ Grande azione di Hurgada che dimostra perchè è la squadra che detiene il titolo. Lazzaretti come Dembelè in finale di Champions con Kvaratskelia a servire Martelli che conclude! Gran parata di Sarangelo che devia, poi il cross di Mehmetaj viene bloccato dall’estremo difensore.

2′ Tunnel di Mehmetaj che si defila e poi è troppo vicino al palo per impensierire Sarangelo.

1′ Prima dell’inizio di partita osservato un minuto di silenzio per la scomparsa della mamma di Giulia Gallo, compagna di Matteo Conforti. Si scaldano subito i motori, pallone amministrato da Lazzaretti che poi torna indietro da Duberti. Prova poi la conclusione sempre Lazzaretti dopo aver recuperato il pallone, primo tiro del torneo effettuato dal numero 8. Hurgada in campo con maglia rosa, Caffè Noir con divisa amaranto.

Primo tempo

Hurgada: 11 Cigliuti, 12 Duberti, 6 Garibbo, 8 Lazzaretti, 4 Lufi, 17 Martelli, 7 Mehmetaj.

Caffè Noir: 6 Asteggiante, 3 Beluffi, 2 Bolia, 9 Cassiano, 7 Destito L, 5 Destito S, 11 Ferrari, 10 Marquez, 4 Pulerà, 1 Sarangelo.

Arbitro di tutti gli incontri il signor Roberto Pescio della sezione di Savona.

Albenga. L’attesa è terminata, i campionati sono ormai stati decisi e finalmente si può dedicare al tempo al divertimento. E il calcio? Ad Albenga non si è fermato, questa sera si inizia la quarta edizione del “Trofeo Città di Albenga”. Direttamente dall’Annibale Riva, ecco i primi tre incontri di questa edizione che non ci lascerà senza rettangolo verde fino al sette di luglio.

Inizio alle 20:45 con la vincitrice della scorsa edizione Hurgada vs Caffè Noir, seguiranno Just Protein vs Sabia Estate e Fa Fumme Tip. Bacchetta vs Autofficina Perrier, Anima, Na Praia. Tre incontri che ci accompagneranno fino alle 23 e 30, per vedere i primi movimenti di classifica.