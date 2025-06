Trofeo Città di Albenga: la webcronaca della dodicesima giornata

Terza partita delle 22:30. Mr Zazu Barbershop Sportstore 0 vs 3 (14′, 21′ Graziani, 25′ Secco) Interno Uno

25′ Si riprende con Mr Zazu vicina al gol che avrebbe accorciato nel risultato. Poi si rende pericoloso Interno Uno, Graziani sguscia sulla fascia e pesca dentro Secco, tocco di suola e pallone messo alle spalle di Fantoni! Eccolo il 3-0 dei neri.

Secondo tempo

25′ Termina qua la prima frazione con Interno Uno in vantaggio.

21′ Graziani prende palla a centrocampo e poi calcia! Pallone che sbatte contro un giocatore avversario e disorienta Fantoni, pallone poi in porta.

19′ Cosa si è divorato Secco! Praticamente da solo cerca la giocata di fino e prova lo scavetto dopo l’uscita di Fantoni, pallone alto di poco.

17′ Gatto prova la conclusione, decisamente fuori tempo e fuori dallo specchio.

14′ Si libera molto bene Graziani dalla marcatura e raccoglie il cross, poi a tu per tu con Fontani prova il pallonetto e ci riesce! Sbloccata la sfida dopo un quarto d’ora.

11′ Partita avvincente e combattuta veramente su ogni pallone, nessuno sta riuscendo ad impensierire i portieri in questo frangente, entrambe le difese sono veramente ben schierate e attente, difficile nonostante il fraseggio trovare i buchi giusti per infilzare.

6′ Andreetto inquadra la porta da lontanissimo, pallone che si stampa sul palo! Poi il rimbalzo favorisce Grazini che si libera del marcatore e scarica, ancora Fantoni! Eccezionale il suo avvio di gara.

5′ Graziani pesca da lontanissimo Secco che a tu per tu con Fantoni calcia addosso al portiere. Vantaggio sfiorato di pochissimo, anche se non era facile trovare il gol sul primo palo da quella posizione.

2′ Graziani prova subito a tirare in porta! Pallone alto che sfiora la traversa da posizione laterale.

1′ Si inizia! Pallone amministrato da Interno Uno che prova subito a cercare un varco per segnare.

Primo tempo

Ecco le formazioni:

Mr Zazu Barbershop Sportstore: 1 Fantoni, 4 Furnari, 6 Gatto, 11 Gayubo, 5 Massa D, 10 Massa S, 3 Paradisi, 7 Zanatta, 9 Amendola.

Interno Uno: 15 Andreetto E, 7 Andreetto L, 28 Bonifzio, 33 Gaino, 23 Genduso, 9 Graziani, 22 Scalvini, 10 Secco.

Seconda partita delle 21:30. Ferrara Costruzioni 2 (4′ Campelli, 50′ Auteri) vs 5 (11′, 17′, 20′ Leo, 42′, 44′ Insolito) Hurgada

50′ Auteri riceve palla e scarica da lontanissimo, pallone che si infila in basso a lato del palo! Ma la partita finisce qua, Hurgada ottiene altri tre punti.

44′ Sempre Insolito che se ne va tra due e si accentra, poi prova la conclusione! Una rete strabiliante del numero 27 che in questi due minuti ha deciso di trasformarsi in Lamine Yamal.

42′ Insolito show! Doppio passo, si accentra e poi lascia sul posto Metani! Hurgada ha la vittoria in tasca.

41′ Lufi fa scomparire il pallone un paio di volte, si accentra e calcia! Parata di Metani dove poi prova ad arrivare Mehmetaj commettendo però fallo.

35′ Ennesima parata strepitosa di Duberti che salva sulla conclusione di Donaggio. Non è facile essere così decisivo dopo un errore dopo pochissimo dall’inizio che avrebbe potuto condizionare la gara.

33′ Ancora Donaggio che trova il palo! Duberti dopo che il pallone è uscito va a ringraziare il palo, puro futbol.

31′ Donaggio calcia da lontanissimo, tiro potentissimo parato da Duberti in volo! In questo momento è difficilissimo per ambo le squadre trovare il gol.

29′ Ancora Metani! Lazzaretti si divora un gol da pochissimi passi. Poco prima era toccato a Mehemtaj che ha voluto troppo e ha provato il gol spettacolare in sforbiciata non trovando però il pallone in aria.

26′ Grandissima parata di Metani sulla conclusione di Insolito! Era un gol fatto che è stata neutralizzato alla perfezione.

25′ Si riprende, Metalla calcia alla prima occasione, pallone alle stelle.

Secondo tempo

25′ E il primo tempo termina con un’altra enorme parata di Duberti che neutralizza una conclusione da vicinissimo.

22′ Palla lunga verso Bonifazio! Gran parata di Duberti! Si supera dopo il primo errore che era costato lo svantaggio.

20′ Ancora Leo! Apoteosi Leo! Una rete più bella dell’altra, tiro precisissimo a fil di palo che si spegne alle spalle di Metani.

17′ Ancora Leo da casa suaaaa! Una rete assurda! Imparabile! Vero futbol in questa partita, Hurgada da situazione di svantaggio in vantaggio.

14′ Mehmetaj sguscia in area e calcia a botta sicura! Che parata di Metani, una parata che vale più di un gol, assurda! È la serata dei portieri.

11′ Spinge forte Hurgada, che recupera il pallone con una gran giocata di Insolito. Dopo il sombrero del numero 27, è proprio lui ad andare fino in porta, poi il pallone viene rimpallato e arriva Leo! Gran gol di Leo che spacca il sette! Partita avvincente ora in pareggio.

8′ Leo prova a pareggiarla, pallone che si stampa sul palo. Per adesso sono i legni ad essere protagonisti in questa partita, gol a parte.

7′ Donaggio prende palla, si gira e calcia sulla traversa! Pallone che si impenna e tocca a Duberti rifinire bloccando la sfera. Poi ci riprova ancora lui, pallone a lato di pochissimo.

5′ Gran parata di Metani sulla gran botta di Mehemtj, poi contropiede dove arriva anche la parata di Duberti che si fa perdonare dall’errore di prima.

4′ Donaggio protegge palla e serve Campelli che da lontanissimo ci prova! Una piccola imprecisione di Duberti che non riesce a bloccare e si lascia scivolare la palla in porta, Ferrara Costruzioni in vantaggio.

1′ Si inizia! Pallone subito in avanti per Hurgada che trova la prima conclusione della loro partita con Mehmetaj. Pallone deviato in angolo da Campelli e angolo che si spegne sul fondo.

Primo tempo

Ecco le formazioni della partita:

Ferrara Costruzioni: 45′ Auteri, 32 Bonifazio, 7 Campelli, 21 Donaggio, 4 Hoxallari, 17 Marsic, 10 Metalla, 1 Metani, 22 Staltari.

Hurgada: 12 Duberti, 6 Garibbo, 27 Insolito, 8 Lazzaretti, 19 Leo, 4 Lufi, 7 Mehemtaj

Prima partita delle 20:30. Erremme Fitimex (15′, 19′ Pisapia, 47′ Morra) 3 – 3 (7′ Ciravegna, 27′ Gibertini, 43′ Bertozzi) Fa Fumme Bacchetta

50′ Termina in pareggio il primo incontro della serata. Se la prima partita termina in questo modo, la serata si prospetta molto interessante.

47′ Insiste però Erremme Fitimex, pallone recuperato da Morra e servito a Fatnassi, pallone poi dentro sempre per Morra! La pareggia lui la sfida, mai scontata questa partita.

45′ Altro errore in disimpegno di Erremme che favorisce il contropiede di Fa Fumme, pallone preso da Ciravegna che calcia dalla distanza, ma il pallone viene deviato in angolo. Chiamato il timeout.

43′ Erremme Fitimex perde palla e la recupera Bertozzi, può servire Esposito ma va da solo! Un gol di una precisione incredibile che sbatte sul palo ed entra in porta! Il gol del vantaggio arriva dai suoi piedi, è un gol di una precisione rara.

38′ Assurdo quello che sta parando Manti! Ha parato un pallone forte che dopo il rimbalzo si è impennato, strabiliante prova di Manti che ha parato almeno 3 tre gol fatti.

37′ Ancora Manti con una super parata, Fatnassi era da solo ed è riuscito a neutralizzare anche questo tiro da pochissimi passi.

35′ Chiamato il timeout, una partita molto combattuta che va un attimo discussa in panchina per trovare il vantaggio.

33′ Trucchi stoppa e trova il solito Manti, poi sulla ribattuta Pisapia calcia fuori. Sul calcio d’angolo svetta Morra che la schiaccia a terra, sembrava gol ma Manti si supera e para anche questa! Eccezionale la sua prova questa sera.

30′ Esposito a passi dal gol del vantaggio ma spizza e basta pensando che Sylla stesse uscendo, quando si gira vede il portiere in porta a qualche metro. Aveva tutto il tempo ma girato di schiena non se lo aspettava.

27′ Esposito si prende una punizione con un gioco da numero 10, poi sulla punizione si presenta Gibertini che non sbaglia! Ma che gol ha fatto? Una botta potente che Sylla non riesce nemmeno a vedere, rete incredibile.

25′ Si riprende con il tiro di Gibertini fuori di pochissimo.

Secondo tempo

25′ Termina con il vantaggio momentaneo di Erremme Fitimex questo primo tempo.

21′ Gibertini cerca il pareggio e calcia al primo varco possibile, palla fuori di poco. Poi ancora una conclusione da parte di Fa Fumme, pallone questa volta alto sulla traversa.

19′ Calcio champagne firmato Zanchi, Comiotto e Pisapia. Il primo scavetta filtrante per il secondo che di petto mette giù e serve Pisapia che deve solo buttarla dentro. È lui che porta la sua squadra al vantaggio.

16′ Cosa ha parato Manti! Colpo di testa da pochissimi metri che Manti smanaccia con un gran colpo di reni.

15′ Eccolo il pareggio di Erremme Fitimex, gran botta di Pisapia che mette una x provvisoria su questa grande sfida.

13′ Bianco danza in mezzo al campo con il pallone e prende una buona punizione. Ancora Gibertini che calcia potente verso la porta, parata di Sylla! Poi il pallone arriva a Ciravegna che calcia fuori. Timeout chiamato da Erremme Fitimex per sistemarsi e trovare il pareggio.

11′ Fatnassi ci prova da lontanissimo, deviazione di Manti, ancora decisivo il portiere dei verdi.

9′ Fa Fumme spinge forte, Gibertini calcia forte verso Sylla ma trova solo il lato della porta, illusione del gol e Fa Fumme vicina al doppio vantaggio.

7′ Ciravegna tocca palla, sporcata ma arriva comunque a Gibertini che perde il tempo e protegge la sfera, poi il tocco verso Ciravegna! Eccolo il gol che sblocca la partita, era impossibile sbagliarlo questo tiro.

6′ Non sembrava una conclusione insidiosa ma Manti riesce a metterci una pezza! Vola il portiere di Fa Fumme su questa conclusione lenta ma molto precisa.

4′ Tre conclusioni in appena un minuto. Prima Zanchi calcia verso Manti senza trovare la porta, poi è il turno di Bertozzi che calcia potente verso Sylla ma il numero uno riesce a deviare con estrema facilità, e poi ancora il tiro di Comiotto che indisturbato non riesce a toccare bene il pallone e spara alto.

2′ Punizione per Fa Fumme, sempre Gibertini sulla battuta che dopo il tocco di Bertozzi calcia alto la prima conclusione della partita e della sua partita.

1′ Si inizia! Erremme che amministra bene la sfera per cercare il primo gol, ma Fa Fumme contiene alla perfezione i tentativi della squadra ospite di sfondare. Fa Fumme in divisa verde, Erremme Fitimex in maglia bianca.

Primo tempo

Ecco le formazioni ufficiali:

Erremme Fitimex: 7 Comiotto, 11 De Col, 10 Fatnassi, 5 Morra, 4 Pisapia, 2 Prudente, 1 Sylla, 6 Tiesi, 9 Trucchi, 8 Zanchi

Fa Fumme Bacchetta: 8 Bertozzi, 6 Buttu, 10 Bianco, 9 Ciravegna, 2 Esposito, 7 Gibertini, 1 Manti, 3 Folco,

Arbitro di tutti gli incontri il signor Pescio della sezione di Savona.

Albenga. Siamo entrati nella settimana decisiva per il passaggio dei gironi del Trofeo Città di Albenga. Con l’ultima giornata di domenica terminano infatti le fasi preliminari per qualificarsi alle fasi ad eliminazioni dirette. Alcune squadre rischiano quindi già l’eliminazione anticipata, e queste ultime giornate saranno più spettacolari che mai.

Questa sera tre incontri di tutto rispetto che renderanno l’Annibale Riva un cinema a cielo aperto. Si parte con Erremme Fitimex vs Fa Fumme Bacchetta alle 20:30, a cui seguono Hurgada e Ferrara Costruzioni e Interno Uno vs Mr. Zazu Barbershop Sportstore.

Le classifiche dei tre gironi aggiornate all’undicesima giornata:

Girone A: Hurgada 10, Sabia Estate 6, Just Protein 4, Ferrara Costruzioni 4, P.F. Liguri 3, Caffè Noir 3

Girone B: Glam 10, Interno Uno 10, Fastbet.news 6, European Decor Edil 3, Mr Zazu Barbershop Sportstore 1, Messi Costruzioni 1.

Girone C: Shugar Barber/Karma Caffè/Monti’s Gin 8, Erremme Soc. Coop. 7, Autofficina Perrier/Anima/Na Praia 5, M Infissi 4, Fa Fumme Bacchetta 3, Erremme Fitimex 3.