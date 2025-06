Trofeo Città di Albenga: la diretta delle partite dell’ultima serata degli ottavi di finale

Partita delle 21. P.F. Liguri 5 (8′ Melegazzi, 23′ Badoino, 27′ Gerosa, 44′ Miserendino, 45′ Orrù) vs 6 (14′ Hamati, 28′, 31′, 50′ 51′ Szerdi, 42′ Ballone) Erremme Soc. Coop.

58′ Si riprende, Greco calcia e Tornago si immola con una grande parata, ci prova P.F. Liguri che ha solo più sette minuti per provare a riprendere il match.

Secondo tempo supplementare

57′ Termina qua la prima frazione supplementare, Erremme Soc. Coop. in vantaggio.

55′ Rischio per Erremme Soc. Coop! Greco si infiltra in area e sbaglia il tap in da pochissimi passi! Poi si incespica e sbatte contro il palo forse facendosi male ad una gamba.

50′ Szerdi prende palla e si fa tutto il campo passando in mezzo a tutti e poi spacca il setteeeeee! Szerdi la porta in vantaggio! Poker e Szerdi decide il giorno e la notte, che giocatore incredibile.

Primo tempo supplementari

51′ Manca pochissimo, Szerdi si inventa una magia, alza il pallone e vede Gibilato che mette dentro per Di Mari! Al’ultimo secondo la porta ai supplementari Erremme Soc. Coop.

50′ Assegnato un minuto di recupero. Szerdi segna una grande rete da calcio di punizione, ma non è convalidata siccome non è stata toccata prima da un altro giocatore.

48′ Espulso Melegazzi, doppia ammonizione anche per lui e ristabilito il numero di giocatore in campo.

45′ Orrù sul tap in! La porta lui in vantaggio la sfida! La sfida infinita! Espolode la panchina di Pompe Funebri Liguri!

44′ Parte forte ora P.F. Liguri che dopo il gol dello svantaggio subito ha alzato il ritmo, ancora Orrù con il pallone tra i piedi, lo metto dentro per Miserendino! Il gol del pareggio arriva dopo pochissimo! Che partita!

42′ Chiesto un altro timeout, al rientro sulla punizione ci prova Szerdi ma poi ci mette lo zampino Ballone! Eccolo il gol del vantaggio di Erremme Soc. Coop!

36′ Si riprende, pallone per P.F. Liguri in superiorità numerica in campo.

36′ Chiesto il timeout per risistemare le cose in campo e cercare la qualificazione in questi ultimi 15 minuti di partita.

33′ Sbotta Hamati che esagera con Badoino e si aggiudica così la doppia ammonizione che si trasforma in una espulsione, Erremme in sei in campo.

31′ Punizione, sul pallone Paltrinieri che calcia, ancora Romano! Poi sul corner prende la rete Szerdi! La pareggia lui, rete clamorosa!

30′ Sta prendendo di tutto Romano che salva tre conclusioni nel giro di pochi minuti, una più impressionante dell’altra, merita l’MVP perchè ha salvato almeno 3-4 gol facili.

28′ Hamati con il pallone avanza e viene steso, sarà punizione. Parte Szerdi! La accorcia dopo pochissimo Erremme Soc. Coop.

27′ Orrù conduce palla sulla fascia e pesca dentro Gerosa! Va sul 3-1 P.F. Liguri che sta amministrando alla perfezione la partita.

26′ Si scaldano gli animi, ammoniti Melegazzi e Szerdi per qualche parola con il direttore di gara. Poi Hamati e Szerdi decidono di illuminare il Riva con due giocate assurde, doppio passaggio di tacco e conclusione finale di Szerdi che non trova lo specchio per un centimetro.

25′ Si inizia con la conclusione di Erremme direttamente da calcio d’inizio, pallone rimpallato da un giocatore avversario che non lascia arrivare il pallone in porta.

Secondo tempo

25′ Termina la prima frazione di gioco, P.F. Liguri in vantaggio.

23′ Badoino trova la rete del vantaggio a pochissimo dal termine! Sfida accesa in questo momento, fatica Erremme a trovare la via della porta prima che della rete.

16′ Melegazzi parte e calcia a botta sicura, Combi si intrappone tra pallone e porta e devia un pallone molto bollente.

14′ Che gol ha fatto Hamati! Questa volta non sbaglia e spacca la porta! Una rete da vero numero 10.

13′ Hamati da solo davanti a Romano, calcia ma trova il corpo di Romano! Poi altra occasione sul rimpallo ma spara fuori il pallone.

11′ Grande parata di Tornago sul tiro di Badoino! Miserendino mette dentro a memoria per il suo compagno che, da solo, non riesce a metterla alle spalle di Tornago.

10′ Punizione per Erremme, è uno schema provato sicuramente in allenamento, il pallone arriva ad Hamati che calcia e colpisce il palo! Poi sulla ribattuta il pallone termina fuori alto sulla traversa.

8′ Ancora Miserendino che mette giù una palla non facilissima, poi si accentra e mette dentro per Melegazzi! Il tap in decisivo del numero 10 che non sbaglia da pochi passi e sblocca la sfida.

5′ Ancora Romano! Hamati quasi a botta sicura calcia, poi il pallone viene smanacciato con un gran colpo di reni da Romano che, per adesso, è il migliore in campo.

3′ Partita subito molto accesa, Miserendino prende palle e cerca Badoino in mezzo senza successo. Gran recupero di palla in difesa di Erremme che riparte, Szerdi palla al piede prende posizione e poi calcia! Altra grande parata di Romano.

1′ Si inizia! Greco calcia subito da centrocampo, il pallone esce di pochissimo dalla porta protetta da Tornago. Poi parte Erremme con Hamati che calcia, grandissima parata dell’estremo difensore, poi a botta sicura calcia Szerdi e Romano para ancora! Che inizio di partita!

Primo tempo

Ecco le formazioni:

P.F. Liguri: 6 Averna, 8 Badoino, 27 Botte, 13 Gerosa, 5 Greco, 10 Melegazzi, 18 Miserendino, 9 Orrù, 1 Romano.

Erremme Soc. Coop: 8 Ballone, 4 Combi, 9 Di Mari, 7 Gibilaro, 10 Hamati, 11 Paltrinieri, 5 Szerdi, 1 Tornago, 6 Vinci.

Albenga. Tutti pronti per l’ultima serata degli ottavi di finale del Trofeo Città di Albenga. Le ultime squadre ad affrontarsi per aggiudicarsi gli ultimi due posti disponibili nei quarti di finale. Nelle altre sfide abbiamo osservato tantissimi colpi di scena, con partite mai scontate e decise all’ultimo secondo. Ancora nessun segno dei supplementari, chissà se questa sera si andrà oltre i 50 minuti. Si parte alle ore 21 P.F. Liguri contro Erremme Soc. Coop e si chiuderà alle 22 con Hurgada vs European Decor Edil