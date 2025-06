Trofeo Città di Albenga: la diretta delle partite della tredicesima giornata

Partita delle 20:30. M Infissi (6′ Hamza, 28′ Jebbar, 33′ Imsail, 41′, 43′ Ezzahar) 5 vs 4 (13′ De Col, 15′ Prudente, 23′ Fatnassi, 27′ Trucchi) Erremme Fitimex

46′ Steso in volata Fatnassi da El Abdelaoui che si aggiudica l’ammonizione. Sulla battuta va Comiotto che la spara oltre il campo.

43′ Clamoroso ribaltone di M Infissi! Ezzahar sbatte il pallone in porta come se fosse una bomba! Comiotto non può prenderlo, anche se fosse un portiere di mestiere, M Infissi in vantaggio.

41′ La pareggia M Infissi con Ezzahar! Sempre lo stesso schema, pallone dentro e palla buttata in porta col tap in! Gran giocata di M Infissi che pareggia la sfida.

39′ Punizione per M Infissi, al quale segue l’ammonizione di Fatnassi. Pallone poi rimpallato col quale termina questa azione.

36′ Conclusione di M Infissi, il pallone esce di un soffio! Si dispera il giocatore dei blu, questo tiro poteva valere il pareggio.

33′ Attenzione Pisapia sfonda in area e viene atterrato chiaramente in area, il direttore di gara fa segno di rialzarsi e parte il contropiede, davanti all’area il pallone arriva a Ismail che la butta dentro! Accorcia ad un gol di differenza nel tabellino M Infissi.

31′ Punizione per M Infissi, pallone dentro che poi rimane lì, Comiotto! Grandissima parata con le gambe dell’estremo difensore.

29′ Gran parata di Comiotto questa volta! Tiro potentissimo e leggermente centrale bloccato dal giocatore che solitamente gioca in mezzo al campo.

28′ Gran gol di Jebbar! Contropiede fulmineo per un compagno che la rimette sul suo piede forte e buca Comiotto!

27′ Punizione per Erremme, Fatnassi calcia ma il pallone esce fuori. Sulla rimessa laterale il pallone arriva a Trucchi che la appoggia dentro con la testa! Arriva la quarta rete per Erremme Fitimex!

25′ Si riprende con M Infissi subito pronto a cercare il gol che porterebbe il risultato sul -1 senza riuscirci, Erremme è decisa a vincere.

Secondo tempo

25′ Termina qua la prima frazione della serata, Erremme Fitimex in vantaggio di due reti.

23′ Rete incredibile di Fatnassi! Un gol più bello dell’altro! Da punizione pennella la rete sotto al sette e spacca la porta!

20′ Prudente lancia lungo verso Trucchi che controlla e pesca dentro De Col! Che intervento di Ezzahar che toglie dalla testa del numero undici il gol del possibile +2 sul tabellino.

16′ Comiotto nega subito dopo il gol del vantaggio la rete a M Infissi! Gran parata di un giocatore che solitamente non gioca tra i pali.

15′ Tiraccio perfido di Prudente! Sembrava Valverde nel classico! Una rete clamorosa! In vantaggio Erremme Fitimex.

13′ Erremme Fitimex non ci sta e sta cercando in tutti i modi di trovare il pareggio. Da diversi minuti muove bene il pallone in cerca di un compagno libero, Trucchi tocca lungo per Fatnassi che scarta il portiere e poi non tira, cerca dentro De Col! Eccolo il gol del pareggio tanto cercato da Erremme Fitimex.

10′ Mouchtari si divora il gol da pochissimi metri! Era uscito Comiotto che questa sera è prestato ai pali, cercando di coprire la porta come ha potuto, riuscendoci.

6′ La sblocca M Iniffsi con Hamza! Azione manovrata alla perfezione ed insaccata dal numero 18 che lascia di stucco il portiere avversario.

3′ Punizione per M Infissi che sta conducendo il ritmo della partita alla grande. La conclusione sbatte sulla barriera e poi viene recuperata da Erremme che non riesce però a trovare la via giusta per sfondare con Trucchi.

1′ Si inizia, Erremme Fitimex parte subito forte in cerca del vantaggio senza successo.

Primo tempo

Ecco le formazioni:

M Infissi: 4 Abdenbi, 3 El Abdlaoui, 5 El Asri, 16 Ezzahar, 18 Hamza, 15 Ismail, 2 Jebbar, 20 Khalil, 17 Mouchtari, 13 Buttu.

Erremme Fitimex: 1 Comiotto, 11 De Col, 10 Fatnassi, 5 Morra, 4 Pisapia, 2 Prudente, 6 Tiesi, 9 Trucchi.

Albenga. Buonasera e ben ritrovati per commentare assieme le partite della tredicesima giornata del Trofeo Città di Albenga. Manca veramente pochissimo al termine dei gironi dell’edizione del 2025. Nell’attesa dell’inizio delle partite, abbiamo commentato con l’organizzatore del torneo Emanuele Scorsone l’esito della scorsa giornata. Come sempre lo spettacolo è stato messo al primo posto dalle squadre in campo, contribuendo a rendere ancora più bella l’atmosfera dello stadio.

Oggi in campo alle 20:30 M Infissi vs Erremme Fitimex, a cui seguono i match Ferrara Costruzioni vs Sabia Estate e P.F. Liguri vs Just Protein. L’attuale situazione di classifica è la seguente:

Girone A: Hurgada 13, Sabia Estate 6, Just Protein 4, Ferrara Costruzioni 4, P.F. Liguri 3, Caffè Noir 3.

Girone B: Interno Uno 13, Glam 10, Fastbet.News 6, European Decor Edil 3, Messi Costruzioni 1, Mr. Zazu Barbershop/Sportstore 1.

Girone C: Shugar Barber/Karma Caffè/Monti’s Gin 8, Erremme Soc. Coop. 7, Autofficina Perrier/Anima/Na Praia 5, Fa Fumme Bacchetta 4, Erremme Fitimex 4, M Infissi 4.