Trofeo Città di Albenga: la diretta delle partite della quarta giornata

Terza partita delle 22:30. Autofficina Perrier Anima Na Praia 1 (2′ Nardi) vs Erremme Soc. Coop

8′ Hamati spreca da pochissimi passi! Bel fraseggio dei gialli, il pallone arriva al numero 10 che non riesce a tenere bassa la conclusione a pochi metri dalla porta e spara alto.

6′ Che parata di Rizzo! Di Mari per Hamati, a botta sicura l’estremo difensore para l’impossibile.

5′ Ancora De Boni col tiro al volo! Tiro potentissimo fuori dallo specchio.

4′ Punizione guadagnata da Autoff. Perrier, De Boni prova a calciare ma prende in pieno la barriera firmata Hamati, Paltrinieri.

2′ Autoff. Perrier palla al piede, cerca il primo gol. Nardi prende il pallone e calcia! Subito sbloccata la partita da parte dei bianchi dal loro numero 14.

1′ Si inizia per questa ultima partita. Subito il primo tiro da parte dell’Autofficina Perrier in maglia bianca, conclusione che esce fuori di poco. Erremme in palla gialla.

Primo tempo

Ecco le formazioni:

Autofficina Perrier Anima Na Praia: 23 Cavassa, 99 Macaluso, 75 Mariani, 69 Modesti, 14 Nardi, 17 Negroni, 39 Osinaga, 30 De Boni, 45 Perrier, 1 Rizzo.

Erremme Soc. Coop: 8 Ballone, 9 Di Mari, 7 Gibilaro, 10 Hamati, 11 Paltrinieri, 5 Sacco, 1 Tornago, 6 Vinci.

Seconda partita delle 21:30. Interno Uno 5 (5′, 18′, 20′, 26′ Bonifazio, 15′ Secco) vs 2 (6′ Muniz, 35′ Gastaldi) Fastebet

50′ Termina qua la partita! Interno Uno si porta a casa i tre punti con la super prestazione di Bonifazio.

48′ Bonifazio cerca la porta! Dopo qualche minuto senza nessun brivido, ci pensa il probabile MVP a rivitalizzare gli ultimi minuti di gioco.

38′ Graziani mette dentro ma non c’è nessuno, la palla percorre tutta la linea di porta senza oltrepassarla.

35′ Rigore per Fastbet! Gastaldi si presenta sul dischetto, e segna! Fastbet accorcia sul risultato.

33′ Gastaldi prende palla e prova il tiro! Parata di Scalvini in due tempi che non lascia segnare il centrocampista di Fastbet.

30′ Scalvini ci mette il piede e spazza, pericolosa l’azione di Fastbet.

26′ Attenzione all’occasione per Bonifazio! Gran parata di Palatella che salva il salvabile con una grande parata. Poi il pallone torna però su Bonifazio che cala il poker! Super quotato per l’MVP.

25′ Si riprende con il pallone giocato da Fastbet. Subito primo tiro, decisamente fuori lo specchio.

Secondo tempo

25′ Il primo tempo termina con l’ampio vantaggio dell’Interno Uno.

20′ Bonifazio infermabile, sguscia in mezzoa due e come un rapace d’aria deposita dentro il pallone. Fastbet incredula.

18′ Bonifazio la mette a porta vuota! Ancora lui per portare il risultato sul più due.

15′ Interno Uno spinge forte, prende palla Secco! Gol dalla distanza che lascia sul posto Palatella! Interno Uno in vantaggio.

13′ Angolo per Interno Uno, pallone verso Genduso che prova il tiro, ma non riesce a calciare a dovere smorzando troppo il tiro.

11′ Ancora Interno Uno con Bonifazio! Da pochissimi metri spara alto. Ha scelto solo la potenza senza badare alla mira.

10′ Connessione di estremo livello tra i gemelli Graziani, tra le linee si scambiano il pallone e poi Thomas all’ultimo prova la prodezza con il tacco volante, fuori di pochissimo.

9′ Che salvataggio di Alessi! A botta sicura l’attaccante di Interno Uno, il difensore ci mette il piede e salva il risultato.

8′ Calcio d’angolo per Fastbet, Gastaldi prova la girata, pallone che si spegne sui guanti di Scalvini.

6′ Fastbet ci crede, non ci sta ad aver subito gol. Muniz prende pallone davanti a Scalvini, eccolo il gol del pareggio, non perde tempo Fastbet.

5′ Bonifazio prende palla e inquadra la porta, è un cecchino! La sblocca lui questa partita con un gol chirurgico.

3′ Ancora Graziani! Gran parata di Palatella che mette subito le cose in chiaro: questa sera non si passa.

1′ Si inizia! Interno Uno parte subito forte cercando di sbloccare subito il match con Graziani Thomas.

Ecco le formazioni:

Interno Uno: 5 Andreetto E, 28 Bonifazio, 33 Gaino, 23 Genduso, 9 Graziani G, 25 Graziani T, 12 Scalvini, 10 Secco, Andreetto L

Fastbet: 11 Abo, 4 Alessi, 7 Bianchi, 14 Capasso, 2 Donu, 8 Gastaldi, 20 Muniz, 19 Ottavi, 1 Palatella, 5 Rechidi.

Prima partita delle 20:30. Fa Fumme Bacchetta 3 (11′ Gibertini, 20′ Esposito, 35′ Ciravegna) vs 1 M Infissi (21′ Ezzahar)

50′ E termina qua la prima, Fa Fumme si aggiudica i primi tre punti del torneo.

49′ A un minuto dalla fine le squadre chiedono il time out.

46′ In questi ultimi minuti tantissime conclusioni fuori misura che rendono il gioco non lineare.

40′ Ci avviciniamo alla fine con l’ammonizione per Bertozzi che ha qualcosa da dire al direttore di gara. Dopo le spiegazioni, si riprende a giocare.

37′ Ezzahar ancora vicino al gol! Manti dice no con un super intervento, calcio d’angolo poi ben contrastato dai verdi.

35′ Bertozzi sventaglia per Gibertini, tocco preciso in area dove c’è Ciravegna tutto solo! Doppio vantaggio per Fa Fumme.

33′ Ciravegna vicinissimo al 3-1! Bellissimo diagonale del numero 9, le due squadre sembrano vogliano fare a gara a chi va più vicino a fare gol.

31′ Cosa stava per fare Ezzahar! Tenta il colpo in rovesciata che Manti non riesce a toccare, il pallone esce di pochissimo.

28′ Altra occasione sprecata da Gibertini da pochissimi passi. Il pallone era rimbalzato su di lui ma non era riuscito a colpirlo come avrebbe voluto.

27′ Tre contro due per Fa Fumme ma il fraseggio non è preciso, Esposito prova il tiro ma ormai la difesa di M Infissi è tutta schierata.

25′ Si inizia il secondo tempo con il tiro del giocatore di M Infissi ribattuto, Fa Fumme ci prova con Gibertini ma il suo tentativo si trasforma in una possibilità, poi sprecata, dai grigi.

Secondo tempo

25′ Il primo tempo termina con Gibertini che spara alto, Fa Fumme in vantaggio.

24′ Buttu da solo in mezzo al campo, vede uno spiraglio e prova a spaccare la porta, gran parata del portiere avversario.

21′ Ezzahar esplode il tiro! Arriva subito il gol che accorcia il risultato.

20′ Calcio d’angolo per Fa Fumme, il pallone arriva a Esposito! Gol fantastico di tacco che dichiara il doppio vantaggio.

18′ Mouchtari praticamente da solo contro Manti, parata fenomenale del classe 2005!

16′ Tiro dalla distanza potente e preciso verso Manti, l’estremo difensore smanaccia in angolo.

15′ Mouchtari cerca il gol del pareggio, conclusione debole bloccata facilmente da Manti.

13′ Eccolo ancora Gibertini palla al piede, calcia forte ma ci mette il corpo Khalil. Una parata che vale come un gol.

11′ Gibertini steso praticamente davanti alla porta, ottima mattonella per provare a sbloccare la partita. Rimane un attimo a terra, si rialza ma sta sulle gambe, sembra aver subito più di un semplice scontro di gioco. Poi prende lo stesso la battuta, eccolo il gol che sblocca il risultato! Gibertini vuole l’MVP.

10′ Gibertini scalda il piede, calcio potente sparato alto. Deve ancora prendere le misure il numero sette dei verdi.

9′ Ismail vicino al gol! Diagonale forte verso Manti, il pallone sfiora il palo.

6′ Retropassaggio non precisissimo di Bertozzi verso Manti che si aspettava il pallone fuori dai pali, rischio autogol. Ora spinge Infissi, il pallone è verso Mouchtari che ha lo specchio libero, si contrappone Sardo! Ha letteralmente salvato un gol fatto.

5′ Ancora nessun gol tra le due squadre, Fa Fumme che prova a spingere per trovare il gol come anche Infissi, ma la partita per il momento è leggermente scesa di ritmo.

1′ Si inizia! Fa Fumme in divisa verde, M Infissi con maglia grigia. M Infissi prende subito le redini della partita e prova ad amministrare, lancio lungo verso Mouchtari che poi commette fallo. Poi altra punizione pericolosa dal limite a favore di Fa Fumme con lo specialista Gibertini che però non riesce ad inquadrare la porta.

Primo tempo

Ecco le formazioni:

Fa Fumme Bacchetta: 8 Bertozzi, 10 Bianco, 6 Buttu, 9 Ciravegna, 2 Esposito, 7 Gibertini, 1 Manti, 3 Masha, 5 Plando, 4 Sardo.

M Infissi: 4 Abdenbi, 6 El Abdlaoui, 2 El Harzli, 22 El Mekkaoui, 11 Ezzahar, 18 Hamza, 10 Ismail, 20 Khalil, 3 Majmou, 7 Mouchtari.

Arbitro di tutti gli incontri Alberto Primoceli di Savona.

Albenga. Non si ferma neanche questa sera il calcio all’Annibale Riva, il “Trofeo Città di Albenga” è pronto a chiudere la prima settimana della quarta edizione del torneo. Per chiudere queste prime quattro giornate, si scontreranno Fa Fumme Bacchetta contro M Infissi, Interno Uno vs Fastebet (all’ersodio nella competizione) e Erremme Soc. Coop vs Autof. Perrier/Anima/Na Praia.

La situazione dei gironi è sempre più definita, ecco la classifica dei tre raggruppamenti aggiornata alla terza giornata:

Girone A: Hurgada 4, Ferrara Costruzione 3, Sabia Estate 3, Caffè Noir 2, Just Protein 1, P.F. Liguri 0

Girone B: Glam 3, Interno Uno 3, Fastbet 0, Mr Zazu Barber Shop 0, Messi Costruzioni 0, European Decor Edil 0, European Decor Edil 0

Girone C: Erremme 3, Autofficina Perrier/Anima/Na Praia 3, Erremme/Fitimex 0, Shugar Barber 0, Fa Fumme Bacchetta 0, M Infissi 0