Trofeo Città di Albenga: la diretta delle partite della nona giornata

Seconda partita delle 21:30. Fastbet.news 5 (3′, 12′ Rechidi, 6′, 6′ Abo, 7′ Gastaldi) vs 1 (16′ Patitucci) Mr Zazu Barber Shop/Sportstore

Secondo tempo

25′ Fine primo tempo con il risultato di 5-1 per Fastbet.

20′ Doppia grande parata di Palatella che salva ancora il risultato, questa sera sta prendendo diversi tiri e non tutti semplici.

16′ Sblocca nel tabellino anche Mr Zazu Barber Shop/Sportstore con Patitucci.

12′ Fastbet pericolosa, si porta in avanti con Rechidi! Gol preciso che si spegne nel sette, non c’è quasi partita fino a questo momento sul tabellino, ma in campo Zazu Barber sta giocando, troppo severo il risultato.

11′ Che gol stava per segnare Zanatta, di tacco fa partire la palombella che esce poco sopra la traversa.

9′ Gran parata di Palatella su Gayubo, una rete negata con una smanacciata da vicinissimo.

7′ Ed incrementa Gastaldi! Rete precisissima del numero 8 che insacca senza problemi.

6′ Erroraccio di Fantoni che sbaglia il passaggio e regala palla a Abo che tutto solo può segnare. Non termina neanche il minuto che Abo ne fa un’altra! Va sul 3-0 Fastbet.

5′ Giocata di Rechidi che disorienta due giocatori e poi tocca all’indietro, tiro senza successo.

5′ Shugar Barber che prova a trovare il pareggio, regge la difesa eretta da Fastbet per proteggere lo specchio.

3′ Azione da manuale di Fastbet, Gastaldi largo deposita nel cuore dell’area dove il pallone viene poi messo all’indietro per Rechidi che spacca il sette! La sblocca lui la seconda sfida di serata.

2′ Gastaldi parte palla al piede e calcia verso la porta, pallone deviato. Dopo l’angolo riparte forte Zazu Barber Shop che calcia a lato di pochissimo.

1′ Si inizia con il tiro di Fastbet che prende un palo clamoroso! Non demorde però la formazione avversaria che ci prova subito con Gayubo, grandissima parata di Palatella che anticipa il suo tiro.

Primo tempo

Ecco le formazioni in campo:

Fastbet.news: 4 Abo, 20 Alessi, 11 Bianchi, 7 Donu, 8 Gastaldi, 10 Palatella, 14 Rechidi.

Mr Zazu Barber Shop/Sportstore: 9 Carta, 1 Fantoni, 4 Furnari, 6 Gatto, 11 Gayubo, 6 Massa D, 10 Massa S, 3 Paradisi, 8 Patitucci, 7 Zanatta.

Prima partita delle 20:30. Shugar Barber Karma Caffè Monti’s 13 (4′ Farrauto, 6′, 24′, 36′, 41′ Halaj, 13′, 16′, 20′, 37′, 50′ Ardissone, 27′ Maltezi, 29′ Rimondo, 35′ Delfino) vs 3 (18′, 44′ Hamati, 26′ Paltrinieri) Erremme Soc. Coop.

50′ Termina con la gran giocata di Farrauto ed il passaggio verso Ardissone che calcia e segna il tredicesimo gol della partita.

46′ Gran giocata di Hamati che si libera con una doppia finta di due giocatori senza però inquadrare la porta dopo il tiro.

44′ Rigore per Erremme, il secondo della partita. Hamati ancora in gol, impossibile per lui fallire dagli undici metri. Bordata fortissima che Breewuer intuisce ma impossibile da recuperare.

41′ Hamati fa tutto bene e poi serve Vinci dentro l’area che non riesce a stoppare, e allora riparte come sempre alla grande Shugar Barber, pallone dentro per Halaj che non sbaglia, ecco il secondo poker della giornata.

37′ Shugar Barber non vuole fermarsi e non smette di premere sull’acceleratore, Delfino altra sponda questa volta per Ardissone, poker personale e risultato sempre più ampio.

36′ Ancora Delfino sulla fascia che vede dentro Halaj! Cross strabiliante che fa l’80% del gol, e le reti di Shugar diventano dieci in questa partita.

35′ Delfino calcia da posizione impossibile, eccolo l’ennesimo gol della domenica in questa partita, una rete sensazionale.

29′ Calcio d’angolo per Shugar Barber, calcia in porta Rimondo! Che grandissima rete non può niente Tornago, nessuno ha visto partire questa conclusione.

28′ Cosa ha parato Breewuer, impossibile che abbia preso anche questa. Hamati calcia forte e preciso da praticamente dentro la porta, ma Breewuer ha preso anche questa, impressionante.

27′ Ci pensa Maltezi a rimettere le cose apposto in ottica gol di distanza, segna e chiede il cambio.

26′ Ci crede Erremme nonostante il grande svantaggio, Paltrinieri recupera palla dopo la respinta della difesa avversaria e calcia! Battuto Breewuer che fino a questo momento aveva preso l’impossibile,

25′ Si riprende, Erremme che usa il calcio d’inizio fintando il tiro ma senza successo, Shugar recupera palla ma non riesce a sfondare.

Secondo tempo

25′ Termina preciso il primo tempo, Erremme che deve fare un miracolo nel secondo tempo per pareggiare, per vincere serve ancora di più.

24′ Si porta in avanti la squadra di Conoscenti, ancora Halaj! Una carneficina questo primo tempo, una squadra schiacciasassi.

21′ Ancora Breeuwer! È un muro questa sera, sta parando l’impossibile e rende fare gol una vera impresa

20′ Maltezi dentro per Ardissone, eccola la tripletta! Non sbaglia da vicinissimo nonostante la posizione non troppo centrale verso lo specchio della porta, Shugar nuovamente sul +4.

18′ Paltrinieri cade in area, è calcio di rigore! Hamati non sbaglia dagli undici metri, accorcia nel risultato Erremme.

16′ Delfino parte come un missile e poi deposita per Ardissone! Arriva la doppietta personale, Shugar Barber Karma Monti’s sta spaccando la partita.

13′ Hamati prova la prodezza dopo il passaggio di Vinci, la alza con il tacco ma Breewuer è attento e blocca. Poi riparte Shugar con Farrauto, pallone dentro preciso per Halaj che si sporta e tenta il tiro cross, ci riesce e dall’altra parte c’è Ardissone! Il tap in del 3-0 passa dai suoi piedi.

10′ Palo di Erremme! Prima Breewuer neutralizza il tiro di Hamati, poi sulla ribattuta calcia Paltrinieri che colpisce il legno.

8′ Che azione di Shugar, Farrauto mantiene in campo un pallone imprendibile, poi lo rende giocabile per Farinazzo che scarica per Halaj che però è coperto, allora serve Delfino che termina una grande azione senza rete.

6′ Non poteva mancare anche la rete di Halaj! Stoppa e scarica nell’angolino basso, subito in doppio vantaggio la squadra di Shugar Barber.

4′ Farrauto viene servito da Breewuer, poi super il centrocampo e calcia! Ma che gol ha fatto! Da centrocampo spacca il sette con un tiro potente e preciso! Una rete da 10 in pagella.

3′ Spinge forte Erremme, Hamati recupera il pallone e prova a tirare, pallone a lato di poco.

2′ Paltrinieri prova a calciare, pallone a lato veramente di poco, Breewuer manda fuori con lo sguardo.

1′ Si inizia! Pallone ben manovrato da Shugar Barber che amministra, poi Gargiulo supera il centrocampo e prova il tiro preciso senza successo. Shugar Barber in bianco, Erremme in giallo.

Primo tempo

Ecco le formazioni del match:

Shugar Barber Karma Caffè Monti’s: 79 Ardissone, 1 Breewuer, 0 Delfino, 18 Farinazzo, 73 Farinazzo, 20 Gargiulo, 9 Halaj, 7 Maltezi, 8 Rimondo.

Erremme Soc. Coop: 9 Di Mari, 7 Gibilaro, 10 Hamati, 11 Paltrinieri, 1 Tornago, 6 Vinci, 4 Combi.

Albenga. Ci siamo, la fase a gironi è quasi ai titoli di coda e le squadre avranno le ultime opportunità per riuscire a racimolare gli ultimi punti disponibili per approdare alle fasi ad eliminazione. Fino ad oggi non è sicuramente lo spettacolo. Giocate spettacolari direttamente dai piedi dei migliori giocatori del calcio dilettantistico e non che hanno condito l’evento estivo calcistico più famoso della zona di Albenga.

Nella serata di ieri a gioire sono state le formazioni di P.F. Liguria, M Infissi e Interno Uno, che in totale hanno segnato la bellezza di 26 gol. Questa sera sono attesi in campo alle 20:30 Shugar Barber Karma Caffè Monti’s vs Erremme Soc. Coop, Mr Zazu Barber Shop vs Fastbet e Ferrara Costruzioni vs Just Protein per concludere al meglio la serata.

Nel frattempo, questi sono i gironi aggiornati all’ottava giornata di campionato:

Girone A: Hurgada 7, Ferrara Costruzioni 4, P.F. Liguria 3, Caffè Noir 3, Sabia Estate 3, Just Protein 1

Girone B: Interno Uno 10, Glam 7, Fastbet 3, Mr Zazu 1, Messi Costruzioni 1, European Decor Edil 0

Girone C: Erremme Soc. Coop 7, Autofficina Perrier 5, Shugar Barber Karma Caffè Monti’s Gin 4, Fa Fumme Bacchetta 3, M Infissi 3, Erremme/Fitimex 0