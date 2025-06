Trofeo Città di Albenga. Autoff. Perrier/Anima/Na Praia e Fastbet passano ai quarti

Partita delle 22. Glam 1 (20′ Setti) vs 4 (27′, 46′, 49′ Nardi, 40′ Osinaga) Autoff. Perrier/Anima/Na Praia

50′ Termina qua la partita, Autoff. Perrier/Anima/Na Praia passa ai quarti, battuta Glam.

49′ Angolo per Auotff. Perrier, mette dentro Osinaga per Nardi che incorna! Si è messo la squadra sulle spalle e ha ribaltato la partita, che giocatore.

46′ Nardi in mezzo a due si inventa la magia e calcia da pochi passi ipotecando il match! Esplode di gioia il numero 14 che richiama la squadra all’attenzione siccome manca pochissimo.

45′ Ancora Pace che mantiene viva la sua squadra a poco dal termine, Nardi calcia su punizione e l’estremo difensore devia prima sul palo e poi in angolo.

44′ Pallone visionario di Jimenez per Setti che mette elegantemente giù davanti a Rizzo, marcato si defila e rientra, ma il tocco ulteriore lo disorienta e Rizzo si impossessa del pallone.

42′ Si immola ulteriormente Rizzo! Tiro di Setti che devia sul palo, poi Donà calcia da pochissimi passi e spara alto, si dispera la panchina di Glam che sta vedendo il torneo sfumare a pochissimo dal termine e lotta su ogni pallone.

40′ Dribbling di Osinaga che si libera da due giocatori e poi prova il diagonale! Eccolo il gol del vantaggio di Autoff. Perrier che a meno 10 minuti dal termine crede nel passaggio del turno.

37′ Altra grandissima parata di Pace, poi sull’angolo Mariani trova Nardi che ci prova di testa trovando ancora una volta i guanti di Pace che blocca.

32′ Grandissima parata di Pace sul tiro di Mariani che salva la rete del possibile svantaggio per la sua squadra. Poi sul rimpallo ci riprova Mariani che però svirgola il pallone.

27′ Autoff. Perrier ci crede, Nardi ha il pallone del pareggio! Non sbaglia questa volta Nardi che esorta la squadra, dopo il suo gol, a crederci.

25′ Si riprende subito con Glam in possesso palla. Perde la palla davanti a Pace e la riconquista, Jimenez parte palla al piede e calcia, traversa palo! Sarebbe stata una doccia freddissima per Autoff. Perrier.

Secondo tempo

25′ Termina qua il primo tempo con Glam in vantaggio grazie alla rete di Setti.

21′ Palo di Autoff. Perrier con Osinaga, hanno rischiato di pareggiarla subito! Che rischio per Glam che tira, dopo aver esultato, un gran sospiro di sollievo.

20′ Subito smentito! Battuello calcia e Rizzo si immola con una grande parata, poi Setti deposita in rete! Esulta tutta la panchina di Glam, questo gol lo rincorrevano entrambe le squadre da tutto il tempo.

18′ Gira il pallone Autoff. Perrier, Mariani serve dentro Nardi e la sfera esce di un soffio dopo il suo colpo di testa. Poi riparte Glam, Battuello ci prova dalla distanza, pallone a lato di un soffio! Questa sfida potrebbe essere la prima a terminare sullo zero a zero nei primi 25 minuti di tutto il torneo fino ad ora.

13′ Ci riprova ancora Mariani, sempre fuori ma questa volta la sfera fa la barba al palo! Modesti ravvisa il compagno che il gol arriverà e di non mollare, da come sta andando la partita sembra proprio così.

12′ Negroni recupera palla e la passa a Macaluso che la perde ma la riconquista subito dopo, la lavora e poi la appoggia a Mariani che calcia decisamente fuori dallo specchio.

10′ Nardi riceve palla e calcia a giro, Pace gran risposta! Il pallone si impenna e gli ritorna tra le braccia, una parata da 10 in pagella.

7′ Battuello prende palla e protegge con il fisico, si gira e calcia forte, che parata di Rizzo che la toglie con la mano. Non è finita qua, il pallone viene preso da Setti che calcia ad incrociare, ancora Rizzo! Maestoso tra i pali in queste prime fasi di partita.

5′ Dopo qualche tentativo di Autoff. Perrier di trovare la porta, senza successo, Setti prende palla e prova da addirittura altre la linea del centrocampo, pallone a lato di poco ma decisamente prevedibile.

2′ Tiro di Autoff. Perrier, rimpallato Pace si butta sulla conclusione senza toccare perchè aveva intuito la traiettoria del pallone che si spegne fuori.

1′ Si parte con il tiro di Negroni che si spegne in rimessa dopo il tocco di un giocatore di Glam. Spinge però forte Autoff. Perrier che vuole condurre a tutti i costi la gara.

Primo tempo

Ecco le formazione:

Glam: 10 Battuello, 3 Donà, 5 Gagliardo, 9 Jimenez, 16 Pace, 2 Ponzo, 4 Prudente, 7 Setti, 6 Vignola.

Autoff. Perrier/Anima/Na Praia: 23 Cavassa, 99 Macaluso, 75 Mariani, 69 Modesti, 14 Nardi, 17 Negroni, 34 Osinaga, 1 Rizzo.

Partita delle 21. Just Protein 1 (47′ Brancatelli) vs 2 (10′ Bianchi, 21′ Gastaldi) Fastbet.News

52′ E termina qua la sfida! Fastbet vola ai quarti di finale!

51′ Donu raccoglie la sfera e calcia! Tutti in campo i giocatori di Fastbet che dalla panchina vanno ad abbracciare Donu.

50′ Due minuti di recupero, la sfida è accesa più che mai con Just Protein in attacco! Chiede calma l’allenatore di Fastbet alla sua squadra, che sta difendendo alla perfezione!

47′ Brancatelli trova la rete che accorcia le distanze dopo pochi minuti! Ci crede più che mai Just Protein!

42′ Palla che spiova in area, c’è da solo Gaudino che calcia, traversa! Serata sfortunatissima per Just Protein, la palla non può entrare.

40′ Si riprende, si cerca la rete dalla parte di Just Protein, serata amara fino ad ora e il tempo non è dalla loro parte.

39′ Chiesto il time out, si decide tutto in questi ultimi 10 minuti.

38′ Gandolfo come un supereroe tiene aperta la sfida! Muniz a botta sicura calcia e Gandolfo la toglie sulla linea! Cosa ha parato l’estremo difensore di Just Protein!

37′ Clamoroso quasi autogol per Fastbet! Da centrocampo si alza un campanile per cercare di togliere la palla dalla zona calda, la sfera va verso Palatella che sembra possa arrivare, ma poi il pallone si spegne contro la traversa! Brivido per Fastbet!

35′ Aboubakar prende palla e tiene di fisico ogni contrasto. A due passi da Palatella calcia e prende l’incrocio! Anche tanta sfortuna in campo per Just Protein che non riesce a trovare il gol.

34′ Cross dalla trequarti che arriva a Maurizio che prova a schiacciare di testa, conclusione che esce di poco senza trovare lo specchio, sarebbe stato gol.

32′ Scorribanda di Bologna che dialoga con Muniz, poi il tocco di tacco ancora per Bologna che arriva davanti a Gandolfo ed incrocia, palo! Vicino al triplice vantaggio la formazione di Fastbet.

28′ Ancora Palatella, incredibili le parate del numero 10 che sta prendendo ogni pallone. Adesso punizione per Just Protein, Alessi atterra Maurizio e prende l’ammonizione. Sarà angolo dopo la conclusione, poi dopo il corner ancora un altro angolo, Maurizio mette in mezzo per Youssoufa che di testa mette fuori.

26′ Maurizio prende coraggio ed inquadra la porta! Pallone di pochissimo a lato, parte subito al massimo delle proprie possibilità Just Protein.

25′ Si riprende, pallone calciato da Just Protein, il pallone non riesce a sorpassare il centrocampo.

Secondo tempo

25′ Termina qua la prima frazione di gioco della serata, Fastbet in vantaggio.

22′ Doppio miracolo di Palatella! Due tiri, uno più forte dell’altro, questi due interventi valgono come un gol fatto.

21′ Pressa forte in attacco Fastbet con Muniz, il pallone arriva a Gastaldi! Eccolo il raddoppio di Fastbet che si porta sul doppio vantaggio!

20′ Rimessa per Just Protein e palla che spiove per Iorio che calcia debolmente, Palatella blocca senza particolare difficoltà.

17′ Just Protein sta cercando il pareggio con ogni sforzo possibile, punizione per loro, questa volta si incarica della battuta Iorio che calcia fortissimo sul primo palo, Palatella! Cosa ha preso il portiere di Fastbet, una parata che vale come un gol.

15′ Mistretta si guadagna una buona mattonella per il calcio di punizione. Loberto pronto a prendere la seconda palla e calcia! Gran botta che esce di poco sopra la traversa e si spegne sul fondo.

13′ Rimessa per Just Protein, pallone che spiova nel cuore, Loberto rimette dentro e Iorio ha tutto il tempo per calciare da pochi passi, il pallone si impenna all’improvviso, un gol divorato! Si dispera il numero nove di Just Protein.

10′ Fastbet riparte e gioca palla al centro del centrocampo, Bianchi riceve e quasi in scivolata scarica in porta! Un gol clamoroso che spiazza Gandolfo che rimane immobile, la sblocca lui la sfida.

6′ Spinge molto forte Just Protein, sombrero di Mistretta che prende palla e mette in mezzo per Malagrida, poi il pallone dopo il rimpallo di un difensore e diventa vagante, arriva Gaudino che prova la gran botta, traversa! Sembrava un tiro di Adriano, il pallone schizza in aria fortissimo prima di atterrare fragorosamente.

4′ Spinge forte Just Protein con Mistretta che regge al contrasto avversario e calcia, palla deviata in corner. Poi sul corner il cross non è preciso e si spegne sul fondo. Una sfida molto equilibrata da quanto si può vedere in questi primi minuti.

1′ Si inizia! Gastone, neoeletto nella migliore formazione della fase a girone, dimostra subito di essersi meritato il posto. Tiro forte e preciso che spacca la traversa, Gandolfo attento ci aveva messo la mano senza però toccare la palla.

Primo tempo

Ecco le formazioni:

Just Protein: 6 Brancatelli, 1 Gandolfo, 3 Gaudino, 9 Iorio, 10 Loberto, 7 Malagrida, 11 Maurizio, 2 Miranda, 8 Mistretta, 4 Youssoufa.

Fastbet: 5 Abo Alit, 2 Alessi, 11 Bianchi, 4 Bologna, 7 Donu, 8 Gastaldi, 18 Muniz, 10 Palatella, 20 Rechidi, 14 Velaj.

Albenga. Seconda giornata degli ottavi di finale del Trofeo Città di Albenga e ci si aspetta altro spettacolo. Nell’attesa delle partite di questa sera, un piccolo riassunto della giornata di ieri (che potete trovare anche sulla pagina Instagram di IVGSport). Escono quindi dalla kermesse Mr Zazu Barbershop/Sportstore e Fa Fumme Bacchetta. I primi con una sonora sconfitta per 8-1 contro M Infissi e i secondi all’ultimo secondo contro Interno Uno, in una sfida mai scontata e tirata fino all’ultimo pallone.

Questa sera in campo alle 21 Fastbet.News vs Just Protein, le due squadre con l’età media più bassa di tutto il torneo, ma non di qualità. Come ultima partita si sfideranno Glam e Autoff. Perrier/Anima/Na Praia.