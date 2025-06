Trofeo Città di Albenga. Glam e Hurgada si aggiudicano i tre punti, pareggio tra Just Protein e Caffè Noir

Albenga. Termina anche questa sera l’appuntamento con il “Trofeo Città di Albenga”. A tirare le somme di questa serata sono i tre organizzatori dell’evento Giunta e Scorsone, che ringraziano i giocatori e i presenti al Riva. “Largo ai giovani” la frase più detta durante l’intervista, lo sottolineano le squadre e gli MVP di questa sera, che hanno deliziato il campo del Riva con giocate e tanti gol.

Terza partita delle 22:30. Just Protein 4 (13′ Aboubakar, 22′ Iorio, 35′ Brancatelli, 38′ Gaudino) vs 4 (2′, 23′ Beluffi, 32′, 38′ Destito) Caffè Noir

50′ E termina qua anche l’ultima partita di questa sera, pareggio tra Just Protein e Caffè Noir.

46′ Ammonizione anche per Beluffi, punizione pericolosa a poco dal termine che Malagrida calcia però alta.

45′ Loberto da pochi passi ci prova ma trova solo il lato della porta, illusione del gol.

43′ Intervento irruento di Miranda, ammonizione di Pescio per lui.

38′ Incredibile quello che sta succedendo al Riva! Due gol in appena una manciata di secondi! Prima il Caffè Noir va in vantaggio con Destito, e da battuta da centrocampo Gaudino sgancia il siluro del 4 pari!

35′ Brancatelli! Eccolo il gol del pareggio a poco dal possibile -2 si torna al pareggio!

34′ Gandolfo due volte! Impressionante la prova del portiere di Just Protein che salva il risultato.

32′ Il Caffè Noir prende il pallino del gioco e prova a cercare il vantaggio, Destito prende palla e spacca la porta! Eccolo il vantaggio amaranto.

30′ Partita sempre bloccata, sul pallone ci arriva Gaudino che prova dalla distanza senza riuscire ad inquadrare lo specchio.

25′ Si riprende il match, subito con il tiro il Caffè Noir per cercare di portarsi sul vantaggio, ma il pallone colpisce un giocatore di Just Protein.

Secondo tempo

25′ Termina qua il primo tempo, risultato in parità.

23′ Beluffi con il tap in da pochi passi! Partita nuovamente in pareggio a pochissimo dal termine della prima frazione di gioco.

22′ Just Protein parte palla al piede con Malagrida, vede dentro Iorio che col tap in prende il palo, la palla gli torna e non può sbagliare! La rete del vantaggio arriva dai piedi di Iorio.

21′ Asteggiante tira verso la porta, la rete si gonfia! Però dal lato, illusione del gol.

19′ Partita decisamente combattuta, al pari della partita precedente. Si lotta su ogni pallone senza riuscire a trovare il tiro.

13′ Che rete incredibile di Aboubakar, spaccata la rete da centrocampo! Ristabilito il pareggio.

11′ Cosa si è mangiato Bolia! Prima scarica addosso a Gandolfo e poi a portiere battuto sbatte il pallone sopra la traversa.

9′ Punizione per Just Protein! Gaudino verso Zaytsev che apre il piattone, ma non trova neanche lontanamente la porta.

7′ Ancora Just Protein con Iorio! Si mette le mani nei capelli dopo l’intervento di Sarangelo, un vero miracolo.

6′ Just Protein prende fiducia e piano piano inizia a provare qualche giocata. Pallone verso Loberto, la porta è vuota per un attimo ma non coglie il tempo e si incespica sul pallone! Prima grande occasione per i blu.

2′ In forma la formazione del Caffè Noir, Beluffi centra la porta! Si sbloccano subito gli amaranto con il tiro del giovanissimo centrocampista.

1′ Si inizia! Parte subito forte Caffè Noir con il tiro verso Gandolfo che toglie subito dalla porta il primo pallone scottante della partita.

Primo tempo

Le formazioni della partita:

Just Protein: 9 Iorio, 7 Malagrida, 2 Miranda, 8 Mistretta, 4 Youssufa, 5 Zaytsev, 6 Brancatelli, 3 Gaudino, 10 Loberto

Caffè Noir: 1 Sarangelo, 11 Destito L. 9 Cassiano, 7 Bolia, 8 Beluffi, 10 Asteggiante, 5 Destito S, 4 Pulerà

Secondo Tempo

48′ E termina qua il match, Hurgada trova i primi tre punti del loro percorso.

45′ Gallo esce fuori dai pali e sbaglia l’appoggio, il pallone arriva a Lazzaretti che non ci pensa due volte e calcia verso la porta, ma Gallo ci mette la testa! Salvataggio clamoroso dell’estremo difensore di Sabia Estate.

41′ Mehmetaj si divora il gol del 3-1. Prima tira addosso a Gallo che non riesce a trattenere, poi il pallone gli tira e da pochissimi passi spara fuori.

40′ Hurgada parte velocemente dalla difesa, prende palla Insolito e scarica in porta! La sblocca lui mandando il pallone sotto i guanti di Gallo.

39′ Cafarotti dalla distanza, fa la barba al palo, tutti stavano già esultando, ma l’illusione del gol nega il vantaggio.

38′ Lazzaretti alla Del Piero, si distende Gallo! Che parata dell’estremo difensore e che partita di ambo i portieri.

37′ Ancora Sabia dalla distanza con lo schema da angolo! Il pallone si impenna e poi è bravissimo Duberti a buttare la sfera fuori dall’area.

36′ E si ferma nuovamente il tempo anche in questa seconda frazione. Squadre a confronto per cercare di decifrare l’andamento della partita.

34′ Ammonito Gasco per l’intervento su Insolito. Per il numero 8 il contrasto era regolare, non per Pescio che estrae il giallo. Sulla punizione di Lazzaretti arriva la traversa! Hurgada vicina al vantaggio.

33′ Gran diagonale di Cigliuti che cerca di impensierire Gallo, ci riesce ma il pallone termina fuori di poco.

31′ Gran recupero di Quartieri che serve subito Cafarotti, cross di prima per Gasco che si divora il gol da pochissimi passi! Che occasione sprecata per Sabia Estate.

27′ Eccola la verticalizzazione precisa per Sabia che infilza Duberti! Anche Sabia Estate riesce a sbloccarsi.

26′ Controllo della palla in mano ad Hurgada, che cerca di costruire senza rischiare di prendere gol.

25′ Si riprende, primo tocco e primo tiro di Hurgada.

Primo tempo

25′ Gran botta dalla distanza di Insolito, risponde ancora presente Gallo. E con questa conclusione termina il primo tempo.

23′ Gasco col tacco volante per Spinelli che poi non riesce a servire al meglio il compagno! Resiste la difesa di Hurgada.

21′ Cross di Ciugliuti sulla trequarti, preciso per Mehmetaj! La sblocca lui di testa la sfida tra Hurgada e Sabia Estate.

20′ Cigliuti prova a calciare, ancora Gallo che salva in corner. Azione successiva, Duberti si supera! È una sfida tra portieri oltre che tra i giocatori di movimento.

19′ Gran parata di Gallo! Questa volta ci mette i guanti e mantiene saldo il pareggio.

18′ Attenzione Spinelli a tu per tu con Duberti, sceglie di servire al cuore dell’area dove però non c’è nessuno. C’è un giocatore dei rosa che per poco non si procira l’autogol! Il pallone si schianta su Duberti.

17′ Doppio tentativo per Sabia Estate, prima con Cafarotti e poi con Sabia dall’estrema distanza, per due volte arriva però il contrasto da parte dei giocatori avversari.

15′ Lazzaretti prende parte palla al piede ma non riesce a sfondare la linea difensiva avversaria, senza però riuscirci.

13′ Si riprende subito con un tentativo per parte, ma le porte sembrano stregate a questo punto.

12′ Reti ancora inviolate e partita bloccata, che sembra sempre essere sul momento di essere sbloccata senza trovare però la porta. Richiesto in questo momento il timeout per cercare di risistemare gli assetti tattici di ambo le formazioni per trovare la prima rete della partita.

6′ Si rende pericolosa Hurgada adesso, Lazzaretti con una serie di numeri si trova davanti a Gallo, ma poi pecca di gola e si trascina la palla fuori dalla linea di fondo.

5′ Spinge forte Sabia Estate, Hurgada ancora senza nessun tentativo in porta.

4′ Ancora Spinelli che mette dentro cercando un compagno, il pallone però viene respinto senza fronzoli da Insolito.

3′ Partita ancora bloccata, le due formazioni sono tra le più quotate del torneo. Ci prova Spinelli dopo il gran controllo, non riesce però a trovare la porta.

1′ Si inizia! Si prospetta una partita molto combattuta.

Seconda partita delle 21:30. Hurgada 2 (21′ Mehmetaj, 40′ Insolito) vs 1 (27′ Sabia) Sabia Estate

Le formazioni del match:

Hurgada: 11 Ciuliti, 12 Duberti, 8 Lazzaretti, 19 Leo, 4 Luffi, 7 Mehmetaj, 10 Insolito.

Sabia Estate: 7 Cafarotti, 10 Di Leo, 1 Gallo, 8 Gasco F, 2 Gasco G, 2 Gasco, 3 Quartieri, 9 Spinelli, 4 Sabia.

Secondo tempo

50′ E termina qua la prima partita di questa sera con l’ampio risultato di 12-1 per Glam.

45′ Palla filtrante verso Rimessa, che numero! Controllo orientato con la veronica a scartare l’avveerario e poi insacca! Risultato tennistico.

40′ Nonostante l’ampio vantaggio non smette di giocare il Glam. L’undicesima firma è di Donà.

38′ Palla dentro sempre per i Glam, Caputo rinacara la dose! E non solo, perchè nell’azione successiva ci mette lo zampino anche Donà, è un disastro la prima partita dei loro avversari.

35′ Palla rimbalzata fuori, arriva Rimassa! Gran botta dalla distanza che lascia immobile il portiere avversario, che debacle alla prima dell’European Decor Edil.

33′ Partita momentaneamente combattuta a centrocampo, alcuni contatti leggeri frammentano e congelano i possessi di ambo le squadre.

29′ Ancora l’asse Donà per Jimenez, una serie di passaggi veloci tra i due davanti l’area di rigore avversaria, poi il numero 3 serve Jimenez per il gol! Subito dopo Jimenez chiede il cambio, forse un problema al flessore.

28′ Incontenibile Jimenez! Dribbling ubriacante del numero 9 che serve poi Donà e poi prende il palo.

26′ Buzan prende coraggio e calcia forte di collo, si supera qua Pace che devia in angolo! Poi la ripartenza di Jimenez che serve Donà, ma il suo cross viene contenuto dal portiere.

25′ Si riprende con il pallone per European Decor Edil, che deve provare assolutamente ad accorciare il risultato dopo la batosta del primo tempo.

Primo tempo

25′ Caputo ci prova ancora, questa volta il tiro non riesce a scendere come dovrebbe. Poi azione dopo, ci riprova ancora lui! Gran gol di Setti! E con questa rete termina il primo tempo delle tre partite di questa sera.

24′ Richiesto il time-out, squadre che si sistemano in panchina per chiarirsi sulle varie situazioni di gioco.

22′ Prende palla Glam con Setti! Gol di tap in del laterale che incrementa ancora nel risultato.

20′ Caputo prende palla e ci prova dalla distanza! Che gol del numero 6!

18′ Ancora Pace che ci mette per ben due volte una pezza! Che grandi parate dell’estremo difensore dei bianchi.

17′ Spinge forte Glam che cerca di riprendere in mano le redini della partita. Ci prova Caputo dalla distanza, gran parata di Pace.

15′ Gran parata di Pace che devia un gran tiro.

1′ Si inizia! Subito pallone per Glam che prova ad amministrare il pallone.

Prima partita delle 20:30. European Decor Edil (5′ Shtinja) 1 – 12 (20′, 12′, 38′ Caputo, 22′, 25′ Setti, 9′ 29′ Jimenez, 35′, 45′ Rimassa, 38′, 40′ Dona) Glam

Le formazioni del match:

European Decor Edil: 6 Buzan, 0 Cela A, 9 Cela K, 10 Dushi, 1 Hazizi, 5 Lecini, 4 Shtinja, 7 Tata, 17 Velaj

Glam: 10 Battuello, 6 Caputo, 3 Donà, 5 Gagliardo, 9 Jimenez, 16 Pace, 2 Ponzo, 8 Rimassa, 7 Setti.

Arbitro di tutti gli incorni il signor Roberto Pescio della sezione di Savona.

Albenga. Terza giornata di partite della quarta edizione del “Trofeo Città di Albenga”. Nel frattempo che la prima partita sta per iniziare, prendiamoci un attimo un momento per andare a dare un’occhiata ai gironi e alle partite della seconda giornata della kermesse.

Nel girone C, M Infissi perde la sua prima per 4-7 contro la Erremme SC. Decisivo il poker di Hamati e la doppietta di Di Mari per portare a casa i primi tre punti. Nel Girone A vince all’esordio Ferrara Costruzioni, grazie alla tripletta dell’MVP Donaggio, oltre ai gol di Auteri e Bonifazio. Nel Girone B, si rende subito propositiva al gol la squadra dell’Interno Uno, che vince per 6-2 contro Messi Costruzioni. Una grande prova di squadra che ha portato le doppiette dei gemelli Graziani oltre ai gol di Castiglione e Genduso.

La classifica aggiornata alla seconda giornata:

Girone A: Ferrara Costruzioni 3, Saba Estate 3, Caffè Noir 1, Hurgada 1, Just Protein 0, Pompe Funebri 0.

Girone B: Interno Uno 3, European Decor Edil 0, Fastbet 0, Glam 0, Mr Zaza Barbershop/Sportstore 0, Messi Costruzioni 0.

Girone C: Erremme SC 3, Autofficina Perrier Anima Na Praia 3, Erremme/Fitness 0, Shugar Barber 0, Fa Fumme Tip. Bacchetta 0, M Infissi 0.