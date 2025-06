Trofeo Città di Albenga: la diretta dei match della sesta giornata

Partita delle 21:30. Ferrara Costruzioni 6 (11′ Auteri, 21′ Bonifazio, 28′, 42′ Donaggio, 37′ 41′ Metalla) vs 5 (6′ Bolia, 9′ Destito S, 16′ Destito L, 25′ Cassiano, 29′ Beluffi) Caffè Noir

47′ Caffè Noir spinge per trovare il gol, ma la difesa di Ferrara Costruzioni è più blindata che mai.

44′ Caffè Noir chiama il time-out per ritrovare le giocate giuste, non ci stanno alla sconfitta dopo la grande prova disputata fino a poco fa.

42′ Ancora Ferrara Costruzioni che non vuole il pareggio, cerca solamente i tre punti e li trova con la gran conclusione di Donaggio! Si gira e calcia nell’angolino! Esulta tutta la panchina di Ferrara Costruzioni. Caffè Noir sceso nettamente di carattere negli ultimi minuti.

41′ Ancora Auteri, questa volta è lui a metterla dentro per Metalla! Non può sbagliare questo pallone, ecco servito il pareggio.

40′ Si rientra in campo, con Metalla che serve Auteri che colpisce di punta un pallone che poteva valere il pareggio.

39′ Le panchine chiamano il time-out, Ferrara Costruzioni cercherà sicuramente di risistemarsi in campo per provare quantomeno a trovare il pareggio.

37′ Punizione per Ferrara Costruzioni, il pallone viene calciato da Metalla! Accorcia nel risultato il numero nove dei neri con una gran botta da punizione.

34′ Gioco fermo da qualche minuto per un fallo a centrocampo, gioco fermo che sta per riprendere.

29′ Caffè Noir non si perde d’animo e prova subito a riportarsi sul più due e ci riesce! Ma che giocata e che gol di Beluffi! Questa squadra sta dimostrando di meritare la vittoria.

28′ Campelli parte velocissimo palla al piede e fa partire il diagonale, palo! Clamoroso, era battuto Sarangelo. Poi attenzione, rigore per Ferrara Costruzioni! Donaggio va sul dischetto e non sbaglia! Accorcia il risultato la quadra con la divisa nera.

27′ Campelli prende il fondo e la mette in porta dove c’è Donaggio che va quasi a botta sicura con la girata di testa senza trovare la porta.

25′ Parte con il consueto tiro da battuta Ferrara Costruzioni, poi gli amaranto recuperano palla e Beluffi subentra in area, la conclusione si trasforma in un tiro da facile posizione per Cassiano! Subito in gol Caffè Noir che si riporta sul più due.

Secondo tempo

25′ Termina con il Caffè Noir in vantaggio il primo tempo. Ferrara Costruzioni però in netta crescita in questo primo tempo. Una grande occasione sprecata per parte, è una sfida sicuramente molto avvincente.

21′ Ferrara Costruzioni arriva davanti alla porta avversaria e poi ci prova Bonifazio! Accorcia nel risultato la squadra composta da diversi elementi della S.F. Loano!

18′ Incredibile, cosa si è mangiato Marquez! Da due passi il numero 10 non riesce a trovare la porta completamente sguarnita, si dispera il giocatore, era un facilissimo 4-1.

16′ Caffè Noir non molla e parte in contropiede, Destito Lorenzo calcia dalla distanza! Gli amaranto passano nuovamente a condurre due volte sul tabellino! Che partita di Caffè Noir che non partiva avvantaggiata sulla carta, ma sta dimostrando di essere più forte.

15′ Termina il timeout con Donaggio che strappa il pallone dai piedi di Destito, poi si accentra verso la porta ma viene contenuto alla grande da Asteggiante. Angolo ed è sempre Donaggio che va vicino al gol! Pareggio sfiorato.

14′ Chiesto il time-out. Le due squadre si rifocillano e pensano a come sviluppare i prossimi minuti di partita.

13′ Auteri davanti alla porta non riesce a tenerla bassa e spreca da pochissimi passi. Il calcio d’angolo poi termina tra le braccia di Sarangelo.

12′ Gran parata di Sarangelo, si è superato qua! Ferrara Costruzioni vicina al pareggio.

11′ Accorcia Auteri! Eccolo il gol del giocatore di Ferrara Costruzioni che finalmente trova la rete dopo molte conclusioni sfortunate.

9′ Destito palla al piede! Assurda conclusione del laterale che non si scompone nonostante il gran gol.

8′ Metalla a porta vuota calcia clamorosamente fuori! Difficile prendere bene il pallone visto che la posizione non era delle migliori, ma questa palla era difficile da sbagliare.

6′ Punizione per Ferrara Costruzioni, il pallone di Donaggio viene strozzato troppo e finisce a lato della rete. Poi il contropiede degli amaranto con Bolia! Arriva fino in fondo e calcia forte in porta! La sblocca lui la partita.

4′ Donaggio prende palla, si accentra e calcia alle stelle. Entrambe le squadre devono ancora trovare la mira.

2′ Il primo tiro della partita arriva dai piedi di Metalla che però calcia altissimo, è ancora da gonfiare la prima rete.

1′ Si inizia! Il Caffè Noir prende palla ed inizia ad impostare, raro da vedere essendo che le squadre solitamente cercano sempre di calciare in porta al primo tiro.

Primo tempo

Ecco le formazioni:

Ferrara Costruzioni: 45 Auteri, 32 Bonifazio, 7 Campelli, 21 Donaggio, 4 Hoxallari, 17 Marsic, 1 Metani, 8 Scannapieco, 22 Staltari, 9 Metalla.

Caffè Noir: 1 Sarangelo, 4 Pulerà, 10 Marquez, 5 Destito S, 7 Destito L, 9 Cassiano, 3 Bolia, 8 Beluffi, 6 Asteggiante

Partita delle 20:30. Fastbet 5 (3′, 9′, 11′, 27′ Gastaldi, 49′ Capasso) vs 3 (12′ Lecini, 18′ Dushi, 25′ Cela) European Decor Edil

53′ Termina qua la partita! I primi tre punti di Fastbet passano dai piedi di Gastaldi.

49′ Muniz scarta il portiere e al posto di calciare cerca Gastaldi che prova la rovesciata! Fuori alta sulla traversa. Poi però il pallone viene recuperato subito e ci prova Capasso! Il gol sicurezza arriva da lui! È il gol del lucchetto.

46′ Ancora Palatella! Super intervento da un tiro da molto vicino, poi si butta con coraggio su un pallone vagante, se dovessero arrivare i tre punti, tanto del merito è sicuramente anche suo.

43′ Punizione da vicinissimo per Fastbet, tiro potente che viene intercettato da Cela. Ma la partita è ferma per un infortunio di Lecini che sembra essersi fatto veramente male, difficile possa rientrare in campo.

40′ Gastaldi prova il tiro da lontanissimo! Non trova la quinta rete della sua partita per pochissimo.

35′ Muniz protegge palla e vede nello spazio Gastaldi, esce a vuoto il portiere e il numero otto cerca la matita, tiro fuori di pochissimo! Ci aveva creduto il centrocampista.

32′ Donu sbaglia completamente il passaggio e regala palla a Dushi che calcia a botta sicura, ancora Palatella! Che partita quella del numero 10 prestato ai pali.

27′ Punizione da pochi metri dalla porta per i neri. Palatella non ci sta e si lamenta un po’ troppo contro l’arbitro, ammonito. Sulla punizione Fastbet però riesce a recuperare palla e a costruire, ancora Gastaldi! È lui il protagonista di questa partita che segna la rete del vantaggio oltre alla quarta della sua partita.

25′ Si riprende con il tiro dell’European Decor Edil, sicuramente galvanizzata dalle reti. Fastbet che invece deve ritrovare la sicurezza giusta di inizio primo tempo per trovare i primi tre punti del loro percorso.

Secondo tempo

25′ Sta per terminare il primo tempo con il passaggio con le mani di Cela verso Buzani che punta l’uomo e si scarta due giocatori, alla fine va lui alla conclusione! Che bellissima rete, tutta personale, che porta in pareggio la squadra a pochissimi secondi dalla fine della prima frazione di gioco.

23′ Ancora Palatella, due volte si rende un muro tra i pali! Due parate una più bella dell’altra che mantengono viva la sua squadra in questo momento no.

22′ Ci credono i giocatori di European Edil che con Cela K provano a pareggiarla. Decisamente in crescita dopo aver trovato il gol del 3-2, con Fastbet che sembra aver perso il ritmo di inizio partita.

21′ Altra grande parata di Palatella! Già la seconda in questa partita.

20′ Rechidi si scarta un avversario e subentra in area, tiro smorzato da un difensore che si impenna e colpisce la traversa! Pallone per un giocatore di Fastbet che calcia però debolmente sulla ribattuta, il pallone se lo ritrova tra i guanti Cela.

18′ Punizione per European Edil, è uno schema per Dushi! Una rete di una finezza unica, precisa nell’angolino alla destra del portiere, ora la squadra si trova a -1 sul tabellino da Fastbet.

16′ European Decor Edil sembra aver trovato la giusta dimensione, schiacciata Fastbet davanti alla loro porta.

12′ European Edil muove il pallone, Lecini prova dalla distanza e spacca il sette! Una rete incredibile che accorcia il difetto di reti nel tabellino.

11’ Altro pallone ben manovrato da Fastbet, il pallone arriva a Gastaldi! Tripletta personale del numero 8 che schianta nei primi 10 minuti la formazione avversaria.

10’ Prova d’orgoglio di European Decor Edil che non ci sta e cerca subito di accorciare nel tabellino. Ci prova Velaj! Pallone fuori di pochissimo.

9’ Punizione per Fastbet da posizione agevole, parte con il tiro! Eccola la sua doppietta personale che porta il match sul 2-0.

5′ Errore in fase di costruzione di Gastaldi che non riesce a servire come vorrebbe il portiere, ne approfitta Dushi che calcia a botta sicura, si contrappone Ottavi che salva il risultato!

3′ Palla che spiove, arriva Ottavi! Di prima sul pallone che scende, grande parata di Cela. Poi riparte Fastbet con Gastaldi! La sblocca lui la prima sfida di questa sera!

2′ Sgasa subito sulla fascia Gastaldi, cerca un compagno in mezzo senza successo. Palla per European Decor Edil, che non è ancora riuscita a trovare il ritmo partita giusto.

1′ Si inizia! Parte subito forte Gastaldi che cerca il tiro in porta trovando però la schiena di un avversario. Fastbet in divisa bianca, European Decor Edil in divisa nera.

Primo tempo

Ecco le formazioni:

Fastbet: 18 Muniz, 2 Ottavi, 20 Rechidi, 11 Abo, 14 Capasso, 7 Donu, 8 Gastaldi, 10 Palatella.

European Decor Edil: 6 Buzani, 1 Cela A, 2 Cela E, 9 Cela K, 10 Dushi, 5 Lecini, 4 Shtinja, 17 Velaj.

Arbitro di tutti gli incontri il signor Oliva della sezione di Savona.

Albenga. Con la fine delle scuole, le serate che iniziano ad allungarsi e la temperatura che diventa sempre più calda, inizia ufficialmente l’estate del 2025. Come inizia anche la seconda settimana del “Trofeo Città di Albenga” che questa sera riporta per la seconda volta in questa settimana il calcio all’Annibale Riva.

Nella serata di ieri tre pareggi su tre partite. Autoff. Perrier/Anima/Na Praia vs Shugar Barber termina 5 a 5, Glam vs Interno Uno 4 a 4 e Messi Costruzioni vs Mr Zazu Barbershop termina 6 a 6. Questa sera altri tre incontri ricchi di giovani talenti della zona, tutti da gustare dalle 20:30 all’Annibale Riva con ingresso gratuito. Si parte con Fastbet vs European Decor Edil, a cui segue alle 21:30 Caffè Noir vs Ferrara Costruzioni e Fa Fumme Bacchetta vs Erremme Soc. Coop. alle 22:30 per chiudere quest’altra grande serata di calcio.

I gironi aggiornati:

Girone A: Hurgada 4, Ferrara Costruzioni 3, Sabia Estate 3, Caffè Noir 2, Just Protein 1, P.F. Liguria 0.

Girone B: Interno Uno 7, Glam 4, Mr Zazu Barbershop 1, Messi Costruzioni 1, Fastbet 0, European Decor Edil 0.

Girone C: Autofficina Perrier/Anima/Na Praia 5, Erremme Soc. Coop. 4, Fa Fumme Bacchetta 3, Shugar Barber 1, Erremme/Fitimex 0, M Infissi 0