Trofeo Città di Albenga: Shugar Barber Monti’s Karma Caffè ed Erremme Fitimex passano ai quarti

Partita delle 22. Erremme Fitimex 2 (3′ Zanchi, 32′ Fatnassi) vs 1 (10′ Cafarotti) Sabia Estate

52′ Termina qua! Erremme Fitimex passa ai quarti di finale contro Sabia Estate, terminano due partite dall’estremo cardiopalma.

50′ Dopo alcune perdite di tempo e qualche giallo, vengono assegnati dal direttore di gara 2 minuti di recupero.

48′ Che occasione sprecata da Caredda! Tutto di prima, Spinelli per Cafarotti che mette subito appunto per Caredda che da zero metri sul secondo palo calcia fuori! Era da solo, il portiere era sull’altro palo, assurdo.

45′ Si rientra in campo e Sabia Estate sta lottando per trovare la rete del pareggio. Spinelli dialoga e la mette dentro, poi spiove per Barone che calcia fuori di pochissimo!

44′ Chiamato il timeout per questi minuti finali.

43′ Che parata ha fatto Gallo! Sulla punizione di Fatnassi, che ha tirato una vera bordata anche molto angolata, si distende Gallo con grande esperienza, che intervento!

39′ Erroraccio davanti alla difesa di Cafarotti, Prudente riesce a strappargli il pallone e ad avanzare. Poi viene invitato al tiro dalla sua panchina ed infatti calcia, ma il pallone colpisce il palo! Pareggiati i legni adesso, gran parata di Gallo con il piede.

36′ Fatnassi mette dentro un diagonale veramente insidioso che percorre tutta l’area di rigore e si spegne poi in rimessa dal fondo. Riparte poi Sabia Estate con Gasco che prova il tiro dalla grande distanza, ma la traiettoria è decisamente alta sopra la traversa.

32′ Fatnassi prende palla a centrocampo e scarta due giocatori, poi la spegne dietro alle braccia di Gallo! La regola del gol mangiato, Fatnassi trova una traitettoria difficilissima.

31′ Ancora Sabia Estate, sbaglia il pallone Comiotto che lo regala a Spinelli che serve il neoentrato Simonassi che sbaglia da pochissimi passi!

29′ Traversa di Sabia Estate che sta spingendo sull’acceleratore! Che brivido per Erremme Fitimex.

28′ Spinelli raccoglie il pallone e calcia, sul rimpallo arriva Cafarotti! Si coordina e prova a colpire al volo, gli riesce ma senza tenere basso il pallone che si impenna di poco sopra la traversa.

25′ Riprende il secondo tempo con la botta di Gasco sulla luna, poi ci prova Erremme senza produrre nulla di pericoloso.

Secondo tempo

25′ Termina qua la prima frazione in estremo pareggio, sia nel tabellino che in quello che è stato prodotto in campo.

22′ Rischio per Sabia Estate! Gasco Giacomo cicca il pallone e serve De Col che calcia, ma Gasco riesce a riprendere posizione e a deviare la conclusione. Poi sull’ulteriore recupero di un giocatore arriva Cafarotti che spezza senza fronzoli.

17′ Ancora Spinelli che è da solo, viene servito e calcia quasi a botta sicura, palo esterno! Il pallone del vantaggio si spegne clamorosamente sul legno.

16′ Si rientra dal timeout e si rende subito pericolosa Sabia Estate con Spinelli che prova a girarsi, ci riesce e calcia. Pallone decisamente fuori dai pali.

15′ Chiesto il timeout dalla panchina di Sabia Estate, è il tempo di riaggiustare le cose prima dei dieci minuti finali di tempo.

10′ Pallone dentro per Sabia Estate, Cafarotti prova il diagonale! Lo ristabilisce lui il pareggio dopo appena sette minuti.

6′ Punizione per Erremme Fitimex, Morra si incarica della battuta da vero MVP, ma la conclusione termina decisamente fuori dai pali coperti da Gallo.

4′ Non molla il mordente Sabia Estate che sta costruendo le azioni per trovare il pareggio. Pallone che spiove dentro verso Spinelli che prova a coordinarsi senza successo, il pallone vola alto sopra la traversa.

3′ Palleggia molto bene Erremme Fitimex, tra le linee arriva il pallone a Zanchi che spacca la porta! L’ha messa sotto al sette ed ha spiazzato Gallo!

1′ Si inizia! Prova il tiro Fatnassi ben coperto dalla difesa, poi seguono due conclusioni per parte che finiscono alte.

Primo tempo

Ecco le formazioni della partita:

Erremme Fitimex: 7 Comiotto, 11 De Col, 10 Fatnassi, 5 Morra, 2 Prudente, 6 Tiesi, 8 Zanchi, 1 Massabò.

Sabia Estate: 5 Barone, 7 Cafarotti, 4 Caredda, 10 Di Leo, 1 Gallo, 8 Gasco F, 2 Gasco G, 3 Quartieri, 6 Simonassi, 9 Spinelli.

Partita delle 21. Ferrara Costruzioni 3 (4′ Zaccaria, 23′ Donaggio, 41′ Staltari) vs 4 (6′ Alfano, 9′ Halaj, 33′, 48′ Farrauto) Shugar Barber Monti’s Karma Caffè

54′ E termina qua! Shugar Barber Monti’s Karma Caffè va avanti nella competizione! Che partita ragazzi.

50′ Piccola ressa finale per stemperare gli animi, che invece si accendono! Espulso Basso e volano cartellini, una fine partita da non fare vedere ai bambini delle scuole calcio.

48′ Farrauto da casa suaaaaaa! Un tiro precisissimo nell’angolino basso da quasi centrocampo! Ora è difficilissimo anche solo mandarla ai supplementari per Ferrara Costruzioni.

46′ Donaggio stoppa con il petto e prova a calciare da girato, pallone fuori e poi corner. Pallone ora ripreso da Shugar Barber che prova a sfondare, ma Zaccaria ci mette il fisico e non lascia passare il suo compagno della S.F. Loano.

44′ Delfino prende palla e si scarta con un gran numero due giocatori, poi calcia. Ribattuta in corner, si soffre in entrambe le partite in questo momento.

41′ Entra Staltari palla al piede, poi si porta sulla fascia e calciaaaaa! Che gol ha fatto! Esplode tutto il Riva che è gremito di gente e riporta in parità la sfida.

39′ La partita è decisamente calda ed è difficile riuscire a trovare una soluzione. Viene infatti chiamato il timeout dopo il tentativo di Farrauto da pochi passi che avrebbe mezzo ipotecato il risultato.

33′ Fallo preso da Halaj, sulla punizione si presenta Farrauto! Farrauto! Ma che gol ha fatto! Una botta potentissima sotto al sette che Metani non riesce neanche a vedere.

27′ Partita molto accesa e decisamente combattuta, Campelli prende metri a suon di falli accusati, ma le diverse conclusioni di Ferrara Costruzioni non portano da nessuna parte.

25′ Si riprende con il tentativo di Shugar da calcio d’inizio che termina a lato. Qualche azione dopo Basso atterra Farrauto e si aggiudica l’ammonizione.

Secondo tempo

25′ Termina qua il primo tempo in situazione di pareggio, in una sfida ricca di colpi di scena.

23′ Ancora Donaggio che prende il pallone e calcia! La deviazione di Gargiulo rende difficile il tentativo di Breewuer di intuire dove andrà il pallone, si torna in parità.

20′ Pallone svirgolato che favorisce l’incursione di Donaggio che calcia! Pallone a lato di pochissimo.

18′ Si rientra dal time out, Delfino ancora con la traversa! Cosa stava per fare il numero 0 di Shugar, un tiro pallonetto che stava per infilarsi alle spalle di Metani.

17′ Una gran parata per parte prima del time out. Breewuer smanaccia la conclusione di Auteri, poi Metani neutralizza ancora una volta Delfino.

15′ Delfino calcia da lontanissimo, pallone che esce di pochissimi centimetri.

13′ Campelli cerca il fondo, si accorge che non ha più spazio e allora calcia, ma il pallone termina nell’esterno della rete.

9′ Rimessa per Shugar, pallone che spiove, esce Metani ma lo anticipa Halaj! Di testa salta più in alto delle braccia di Metani e la butta dentro! Esplode la panchina di Shugar.

6′ Conclusione di Gargiulo che fa la barba al palo! Poi qualche azione dopo calcia sempre lui e prende il braccio di Zaccaria, punizione che viene calciata da Delfino e trova la barriera, poi Halaj prende palla e viene steso! Calcio di rigore, Alfano la pareggia! Che sfida al cardiopalma.

4′ Auteri prende palla e con personalità cerca il fondo, poi crossa dentro e trova Zaccaria! La sblocca lui la sfida più bella degli ottavi!

2′ Calcia Donaggio da centrocampo, pallone raccolto facilmente da Breewuer in allungo. Poi parte all’arrembaggio Shugar, ancora Delfino che si incarica sempre del tiro, gran parata di Metani, sembrava gol!

1′ Si inizia subito con il tiro di Donaggio verso la porta di Breewuer, subito stoppato a centrocampo. Poi riparte Shugar Barber, Delfino si trova davanti alla porta, tiro fuori! Sfida subito nel vivo. Poi dopo alcuni frangenti ancora Delfino, questa volta più vicino e molto più protetto, Metani blocca senza nessun tipo di problema.

Primo tempo

Ecco le formazioni ufficiali:

Ferrara Costruzioni: 45 Auteri, 8 Basso, 7 Campelli, 21 Donaggio, 4 Hoxhallari, 17 Marsic, 1 Metani, 22 Staltari, 32 Zaccaria

Shugar Barber Monti’s Karma Caffè: 10 Alfano, 79 Ardissone, 1 Breewuer, 0 Delfino, 73 Farrauto, 20 Gargiulo, 9 Halaj, 7 Isabellą, 8 Rimondo.

Albenga. Terza giornata di ottavi di finale, forse in campo le squadre più quotate per la vittoria finale del torneo. Ferrara Costruzioni vs Shugar Barber Monti’s Karma Caffè, una sfida che ha dell’incredibile.Per fare un paragone, ovviamente con le dovute proporzioni, è un po’ come un Real Madrid vs Manchester City nei playoff di questa ultima stagione di Champions League. Due giganti che si sfidano per un posto ai quarti di finale. Si prosegue poi con un altro big match, Sabia Estate vs Erremme Fitimex, sfida che ci riserverà altro spettacolo.