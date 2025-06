Trofeo Città di Albenga: la diretta degli incontri della settima giornata

Terza partita delle 22:30. Erremme Fitimex 3 (2′, 4′, 20′ Trucchi) vs 7 (3′, 10′, 28′, 39′ Halaj, 21′ Rimondo, 37′, 41′ Farrauto) Shugar Barber

41′ Ancora Farrauto! Shugar Barber sta dilagando, sono infermabili in questa frazione di gioco. Nel frattempo la panchina di Erremmme chiede il time out.

39′ Halaj su punizione! È implacabile questa sera, che dimostra perchè porta la nove sulle spalle.

37′ Farrauto spacca la porta! A quasi meno dieci minuti dalla fine della partita insacca il gol della sicurezza.

31′ Occasione sprecata da Erremme Fitimex con Fatnassi che non riesce a centrare la porta, poi ancora Breewuer! Che partita sta disputando l’estremo difensore di Shugar Barber.

28′ Il pallone arriva ad Halaj! Tripletta anche per lui, che rete di pregevole fattura per il numero 9 di Shugar Barber che porta in vantaggio i suoi.

25′ Si riprende, match sul filo del rasoio. Sarà sicuramente decisivo questo secondo tempo.

Secondo tempo

25′ Termina qua la prima frazione, totale pareggio

21′ Che sfida incredibile! La rimette in pareggio Rimondo, una rete dalla distanza che non gonfia la rete, la spacca.

20′ Ancora Trucchi! Tripletta personale del numero nove che infila Breewuer! In vantaggio Erremme Fitimex.

18′ Che occasione sprecata per Shugar Barber! Halaj manovra palla alla perfezione e mette dentro, ma due giocatori non riescono a completare il tap in.

15′ Halaj prende palla e calcia a botta sicura, ma la traiettoria viene respinta alla grande da Massabò! Poco dopo Ardissone calcia al volo, ma non trova la porta.

10′ Non si molla d’animo Shugar Barber che prova a trovare il pareggio, prende palla Farrauto! Eccolo il gol del pari, gran gol di scavetto.

4′ Incontenibile Trucchi! Arriva la sua doppietta, subito tre gol in appena quattro minuti.

3′ Halaj la pareggia subito! Prende il pallone davanti all’area e batte Massabò.

2′ Eccolo il primo gol del match, Trucchi spacca la porta e porta subito in vantaggio i suoi con una rete potente imprendibile per Breewuer.

1′ Si parte per il big match di serata, in campo due formazioni di estremo livello. Parte subito forte Erremme con Pisapia che cerca dentro un compagno senza successo.

Primo tempo

Ecco le formazioni:

Erremme Fitimex: 1 Massabò, 2 Prudente, 3 Comiotto, 4 Pisapia, 6 Tiesi, 8 Zanchi, 9 Trucchi, 10 Fatnassi, 11 De Col.

Shugar Barber: 10 Andreis, 79 Ardissone, 1 Breewuer, 0 Delfino, 18 Farinazzo, 73 Ferrauto, 20 Gargiulo, 9 Halaj, 7 Maltezi, 8 Rimondo.

Seconda partita delle 21:30. Messi Costruzioni 3 (27′ En Nesmy, 44′ Messaoud) vs 5 (8′, 41′, 48′ Battuello, 17′, 35′ Jimenez) Glam

50′ Rigore per Messi Costruzioni, lo realizza En Nesmy che spiazza Pace, l’MVP di serata.

48′ Setti prende campo palla al piede e vede dentro Battuello! Un gol incredibile che spacca il sette, da attaccante vero quale, è tripletta per lui.

46′ Pace due volte su due conclusioni a botta sicura! Inredibile ciò che sta prendendo questa sera, potrebbe essere benissimo il migliore in campo.

44′ Ci crede Messi Costruzioni, parte forte Messaoud! Un gol di estrema prepotenza, c’è voglia di pareggiare la partita.

43′ Punizione di Battuello, pallone rasoterra che si spegne di pochissimo a lato.

41′ Battuello alza col tacco verso Messina che calcia al volo! Palla a lato di pochissimo, poi riparte la squadra ed è ancora Battuello! Ancora lui la mette e si aggrega a Jimenez per la questione doppietta.

40′ Angolo per Messi Costruzioni, cosa si è divorato Ferrara da pochissimi passi! Un errore da matita rossa.

39′ Battuello prova il tiro da posizione impossibile, pallone decisamente a lato. Poi riparte Glam, ma Pace è una serracinesca! È difficilissimo segnarli.

35′ È sempre lui, grandissimo gol di Jimenez! Stoppa una palla complicata e si libera nello stretto, è poi un gioco da ragazzi mettere il pallone dietro Orrù.

34′ Setti prova il tiro alla Del Piero senza successo. La posizione con il corpo c’era, la conclusione un po’ meno.

31′ Palla di Setti verso Jimenez che non trova il compagno per pochi centimetri, poi arriva la conclusione di un altro componente della squadra senza successo.

27′ Punizione conquistata da Messina, punizione per En Nesmy che calcia e trova il gol che accorcia il risultato! Rete di estrema bellezza.

25′ Si riprende, Glam in possesso di palla subito recuperata da Messi Costruzioni. Ferrara prende palla e si scarta un avversario, poi il tiro non è preciso ed incisivo.

Secondo tempo

25′ Termina con la punizione di En Nesmy il primo tempo, Glam in momentaneo vantaggio.

17′ Jimenez prende palla e si accentra, poi calcia! Segna anche stasera il ragazzo di Glam, Orrù prova a distendersi senza però trovare la porta.

13′ Rimessa per Glam vicino alla bandierina, Jimenez la mette precisa per Setti che svetta ma non riesce a trovare la porta.

8′ Jimenez aggiusta il pallone per Rimassa che poi prolunga per Battuello nello spazio, stop e rete! La prima rete della partita è del giocatore che ci ha provato più di tutti fino ad ora, partita sbloccata.

6′ Battuello palleggia in mezzo a tre e poi calcia! Sfiorato un gol fantastico, poi da angolo Gagliardo calcia a botta sicura ma trova la gran risposta di Orrù.

5′ Si riprende dopo la botta presa da En Nesmy che rimane a terra per un attimo, tutto risolto. Il pallone va poi verso Battuello che non riesce a calciare come vorrebbe e calcia fuori.

1′ Si parte con l’azione di Messi Costruzioni che prova subito a cercare la porta senza successo.

Primo tempo

Ecco le formazioni:

Messi Costruzioni: 69′ Andolfatto, 19 Banchero, 10 En Nesmy, 9 Ferrara, 17 Giglio, 91 Messaoud, 8 Messina, 1 Orrù, 11 Sorrentino, 5 Tornago, 7 Volturana.

Glam: 10 Battuello, 6 Caputo, 3 Donà, 5 Gagliardo, 9 Jimenez, 16 Pace, 8 Rimassa, 7 Setti.

Prima partita delle 20:30. Hurgada 7 (2′ Lazzaretti, 14′, 30′ Insolito L, 25′, 31′ Mehmetaj, 35′ Lufi, 45′ Vernice) vs 3 (6′ Mistretta, 26′ Malagrida, 44′ Zaytsev) Just Protein

50′ Pescio spacca l’orologio, termina precisa la prima vittoria con l’ampio vantaggio di Hurgada.

45′ Esplode di gioia Hurgada, arriva anche il gol di Vernice! Gioia anche sugli spalti per il suo gol che riporta il parziale sul più quattro per i rosa.

44′ Prova d’orgoglio di Just Protein! Arriva il gol di Zaytsev che accorcia nel risultato probabilmente inutilmente visto l’ampio risultato.

43′ Ci riprova Vernice! Conclusione provata al volo, è uscito un tiro incommentabile, ma giustamente non è il suo ruolo.

38′ Vernice vicino al gol! Dimostra che può fare la differenza anche fuori dai pali, pallone a lato di pochissimo!

35′ Pallone vacante, arriva Lufi! Gol precisissimo, rimane immobile Ganfoldo che non si aspettava probabilmente il tiro sul primo palo.

31′ Ancora un’occasione per Hurgada, questa volta da calcio d’angolo. Mehmetaj parte palla al piede e calcia sul secondo palo! Che gol del numero sette, dilaga la sua formazione.

30′ Insiste Hurgada che è davanti alla porta avversaria, ancora Insolito! Ritrova lui la rete, impossibile da prendere per Gandolfo.

26′ Non molla però la formazione di Just Protein, pallone preso da Malagrida che calcia! È un gol di una precisione rara! Si riporta subito sul -1 Just Protein.

25′ Parte subito Aboubakar con il tiro da calcio d’inizio trovando però il corpo di un avversario. Poi ripartenza Hurgada che trova Mehmetaj, protezione di palla e tiro forte sul primo palo! Eccolo il gol che vale il doppio vantaggio, subito alla prima occasione utile.

Secondo tempo

24′ Insolito prende palla e dribbla due giocatori, poi calcia a botta sicura verso la porta, ancora Gandolfo che devia sulla traversa! Grande parata con cui si conclude il primo tempo.

23′ Mistretta cerca il tiro dalla distanza senza successo. Poi capovolgimento di fronte, dove Mehmetaj osa troppo cercando il gol di tacco, ma la magia non riesce.

17′ Parte Insolito Lorenzo da solo e scarica verso la porta da pochissimi passi, pallone clamorosamente a lato.

14′ Mehmetaj stoppa e protegge palla, tocco per Lazzaretti e passaggio verso Insolito! Gran tiro e palo gol, traiettoria imprendibile per Gandolfo.

11′ Costruisce Just Protein, ancora Aboubakar che ci prova, altra conclusione fuori ma più vicina rispetto alla prima occasione.

9′ Malagrida palla al piede prova a centrare la porta, conclusione decisamente alta.

7′ Doppia occasione per Hurgada neutralizzata alla grande da Gandolfo! Prima para la gran botta da pochi passi, poi smanaccia sul tiro di testa di un giocatore avversario.

6′ Mistretta si impossessa del pallone e fa partire il 3 contro 2, allarga per Iorio che conclude in porta, gran parata di Duberti! Il pallone rimane lì ed insacca Gaudino! La pareggia lui la sfida con il tap-in vincente! Non può nulla Duberti.

4′ Punizione di Hurgada non sfruttata, e allora ripartono i blu con Aboubakar palla al piede, ma la sua conclusione termina alta.

3′ Palombella precisa verso Lufi che si coordina! Non prende per millimetri il pallone, sarebbe stato un eurogol.

2′ Hurgada costruisce con attenzione guidata da Lazzaretti che poi prende palla e calcia! Subito sbloccata la prima partita, è sempre Lazzaretti show. Non molla però Just Protein che prova a trovare il pareggio. Con due azioni repentine la conclusione è per due volte di Iorio, che prima calcia verso la porta ma gli viene intercettato il tiro e la seconda spara alto da pochi passi.

1′ Si comincia! Primo pallone per Hurgada che, come di consueto, calcia in porta il primo pallone della serata. Insolito a pochissimi centimetri dalla porta, primo brivido per Just Protein.

Primo tempo

Ecco le formazioni:

Hurgada: 4 Lufi, 7 Mehmetaj, 8 Lazzaretti, 10 Insolito L, 11 Cigliuti, 12 Duberti, 27 Insolito G, 71 Vernice.

Just Protein: 1 Brancatelli, 3 Gaudino, 4 Youssufa, 5 Zaytsev, 6 Brancatelli, 7 Malagrida, 8 Mistretta, 9 Iorio.

Arbitro di tutti gli incontri il signor Pescio della sezione di Savona.

Albenga. Siamo ormai nel cuore del ‘Trofeo Città di Albenga’. Da ormai più di una settimana l’Annibale Riva accende le sue luci per regalare spettacolo con le giocate dei giocatori delle 16 squadre che si stanno contendendo il trofeo del torneo ingauno. Ad ormai una settimana dal suo inizio, le classifiche dei tre gironi si stanno pian piano espandendo iniziando a poter capire chi potrebbe andare avanti oppure dover lasciare l’evento.

Nella serata di ieri abbiamo assistito a tre giornate ricche di gol e colpi di scena. Tantissime giocate e partite risolte all’ultimo secondo, in una serata che ha accolto centinaia di sostenitori tra gli spalti del Riva. Questa sera altre tre bellissime sfide impreziosiranno il torneo. Si parte dalle 20:30 con Hurgada contro i giovanissimi della Just Protein, a cui segue Messi Costruzioni contro Glam e Shugar Barber Karma Montis vs Erremme Fitimex.

Ma diamo un’occhiata ai gironi aggiornati alla sesta giornata di campionato (in aggiornamento già da stasera):

Girone A: Ferrara Costruzioni 4, Hurgada 4, Sabia Estate 3, Caffè Noir 3, Just Protein 1, P.F. Liguri 0.

Girone B: Interno Uno 7, Glam 4, Fastbet 3, Mr Zazu Barber Shop 1, Messi Costruzioni 1, European Decor Edil 0.

Girone C: Erremme Soc. Coop. 7, Autof. Perrier Anima Na Praia 5, Fa Fumme Bacchetta 3, Shugar Barber Karma Caffè Monti’s 1, Erremme Fitimex 0, M Infissi 0.