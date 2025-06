Trofeo Città di Albenga: iniziano i quarti! La diretta delle partite che decideranno le prime semifinali

Seconda partita delle ore 22. Shugar Barber Karma Caffè Monti’s 0 vs 0 Fastbet.news

5′ Punizione per Shugar, sul pallone lo specialista Farrauto che non riesce a calciare mantenendo basso il pallone, pallone molto alto sulla traversa.

3′ Gran rischio per Shugar Barber, ma ci pensa il solito Breewuer a metterci una pezza con due grandi interventi! Scalda i guanti il portierone di Shugar.

1′ Si inizia quest’altro grande quarto di finale con Shugar che prova subito a fare la partita. Pallone subito in rimessa per loro, ma non arriva la conclusione. Shugar Barber in maglia bianca, Fastbet in maglia bianconera.

Primo tempo

Ecco le formazioni:

Shugar Barber Karma Caffè Monti’s: 10 Alfano, 79 Ardissone, 18 Balla, 1 Breewuer, 0 Delfino, 73 Farrauto, 20 Gargiulo, 9 Halaj, 7 Isabella, 8 Rimondo.

Fastbet.news: 5 Abo, 11 Bianchi, 4 Bologna, 7 Donu, 8 Gastaldi, 18 Muniz, 10 Palatella, 20 Rechidi, 14 Velaj.

Prima partita delle ore 21. Hurgada 5 (8′ Lazzaretti, 16′ Leo, 30′ Mehmetaj, 35′ Rovere, 45′ Insolito G) vs 3 (1′ Jebbar, 20′, 34′ Ismail) M Infissi

50′ Termina qua! Hurgada passa ai quarti, termina qua l’incredibile cavalcata di M Infissi nel Trofeo Città di Albenga. Grandissima prestazione di Pescio come direttore di gara, non era semplice dirigere questa partita.

49′ Jebbar fa magie su magie, si porta a spasso l’intera difesa di Hurgada e poi mette dentro per Buttu! Accende alcune speranze per il finale!

45′ Punizione da centrocampo per M Infissi, si accentra Jebbar che non riesce, dopo poco poi prende palla Hurgada, pallone per Gabriele Insolito! Prima sbaglia sul rimpallo e poi la infilza dentro! A questo punto è molto difficile per M Infissi.

43′ Altro tiro di Insolito, sempre dalla solita posizione, questa volta ci va più vicino senza riuscire a prendere la porta di pochi millimetri!

40′ Insolito prende palla e calcia da quasi centrocampo, sarà corner. Il pallone poi va verso centrocampo dopo il tocco da calcio d’angolo e recupera M Infissi, ben fermati però da Rovere che recupera palla ed amministra. Dopo questo, altre fasi di studio per capire dove colpire.

35′ La pareggia subito Rovere! Raccoglie la palla dopo la ciccata di Insolito e spacca la porta! Poi succede di tutto, l’allenatore di M Infissi entra in campo e poi si scaglia contro l’arbitro che non ci pensa due volte e lo espelle. Dopo questo perde la testa e gli butta a terra il cartellino, bruttissimo gesto.

34′ Punizione per M Infissi dopo il fallo di Lufi, conclusione forte rimpallato e poi da pochi passi ancora Ismail! La spinge lui in porta e la pareggia!

30′ Pallone dentro da calcio d’angolo per Mehmetaj!!!!! Mehmetaj!!!! Un gol strepitoso in sforbiciataaaaaa, una rete che ha dell’incredibile! Poi nell’esultanza, come in un film dal triste epilogo, cade male e si tocca il ginocchio. Si ferma il Riva, tutti preoccupati per la sue condizioni. Dopo un po’ riesce ad uscire dal campo con le sue gambe, ma sarà difficilissimo rivederlo in campo.

27′ Leo dalla distanza, pallone a lato di un soffio! Esplode la panchina di M Infissi che aveva quasi accusato la rete.

26′ Rischio per Hurgada, sbuca dal nulla Ezzahar che prova il tiro da dentro l’area, Duberti respinge! Una grandissima parata che vale come un gol.

25′ Si riprende con il tiro di M Infissi, pallone recuperato da Hurgada che mostra tutta la sua bravura nell’amministrare il pallone.

Secondo tempo

25′ Termina qua il primo tempo di una partita decisamente molto sentita sia in campo che sugli spalti, una grande partita.

20′ Traversa di Ezzahar da pochi passi, poi il pallone torna a Ismail! In volè praticamente da porta inviolata! Rete che sembra facile ma non è così! Gesto tecnico che sancisce il pareggio.

16′ Si rientra dal timeout e si riprende dalla punizione per Hurgada, il pallone viene calciato da Leo! Rete direttamente da calcio di punizione! Passa in vantaggio Hurgada. Poi dal calcio d’inizio segna Ezzahar! Una rete incredibile, ma non era stato fatto il passaggio all’indietro per rendere giocabile il pallone, rete annullata.

15′ Salvataggio di Lufi praticamente sulla linea, Hurgada chiede il time-out per risistemare la tattica della squadra.

13′ Ancora Mouchtari! Si supera Duberti, rimessa laterale per M Infissi che non porta però da nessuna parte se non al corner. Pallone a centrocampo per Abdenbi che poi si procura il fallo, sarà punizione sulla trequarti.

12′ Rischio per Hurgada! Mouchtari da vicinissimo calcia e Duberti para, poi sulla ribattuta arriva un suo compagno che passa il pallone ancora a Mouchtari che calcia e colpisce l’esterno della rete, pallone che colpisce l’esterno della rete vicino al palo.

10′ Prova il diagonale Lazzaretti, Khalil ci mette un’altra pezza! Poi il pallone ancora vero Rovere che calcia a botta sicura, si supera Khalil! Grandissima parata che blinda la porta.

8′ Lazzaretti prende palla e calcia, para l’estremo difensore ma non riesce a bloccare, il pallone esce dalla porta per un pelo in corner. Pallone dentro e questa volta non sbaglia Mehmetaj! Grande esultanza del numero 7 che riporta tutto in parità.

3′ Non rimane a guardare Hurgada che vuole subito rimettere le cose sul binario giusto. Insolito si guadagna la punizione, pallone per Rovere ed ancora sponda per Insolito che mette dentro per Mehmetaj, è solo ma non riesce a finalizzare essendo ben coperto da due giocatori avversari.

1′ Si inizia! Subito prima conclusione tentata da M Infissi come sempre accolta dal grande pubblico qua al Riva. Rimessa per Hurgada che prova a giostrare la partita. M Infissi in maglia blu, Hurgada in maglia rosa. Subito forte in pressing M Infissi, danza sul pallone il numero 10 e poi serve Jebbaaaar! Sblocca subito la sfida M Infissi!

Primo tempo

Ecco le formazioni ufficiali:

Hurgada: 11 Cigliuti, 12 Duberti, 6 Garbbo, 27 Insolito G, 10 Insolito L, 8 Lazzaretti, 19 Leo, 4 Lufi, 7 Mehemtaj, 17 Rovere.

M Infissi: 4 Abdenbi, 13 Buttu, 3 El Abdelaoui, 5 El Asri, 16 Ezzahar, 18 Hamza, 15 Ismail, 2 Jebbar, 20 Khalil, 17 Mouchtari.

Albenga. Dopo qualche giornata di riposo si riaccendono le luci dell’Annibale Riva. Riprendono le partite del Trofeo Città di Albenga, con i primi quarti di finale del suddetto blocco delle fasi ad eliminazione. In campo tanta classe questa sera, con le due squadre più papabili per lo scontro finale del torneo.

In campo alle ore 21 Hurgada contro la squadra rivelazione del torneo M Infissi, a cui seguirà Shugar Barber Karma Caffè Monti’s vs Fastbet.News, due sfide da non perdersi. Degli ottavi di finale ne abbiamo parlato anche sul nostro profilo Instagram con gli organizzatori del torneo (qua il video), dove abbiamo parlato anche degli incontri di domani, giornata in cui saranno definite le semifinali.