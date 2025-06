Trofeo Città di Albenga: iniziano gli ottavi! La diretta dei primi due scontri eliminatori

Secondo ottavo di finale. Interno Uno 4 (10’ Genduso, 15’ Graziani, 19’, 50’ Bonifazio) vs 3 (2’, 44’ Gibertini, 3’ Ciravegna) Fa Fumme Bacchetta

52’ Termina qua la partita! Interno Uno ai quarti di finale!

50’ Graziani recupera palla dopo l’errore in fase di costruzione e mette dentro per Bonifazio! Il pallone che potrebbe valere il passaggio del turno! Doccia gelata per Fa Fumme Bacchetta.

47’ Si riprende, pallone giocato da Interno Uno che prova l’affondo. Arrivati sul fondo, Folco prende una gran botta e conquista fallo.

47’ Richiesto il time out, partita sul filo del rasoio che si cerca di risolvere nelle panchine.

44’ Punizione da molto vicino per Fa Fumme, Gibertini!!! Ma non ne sbaglia una, ci avviciniamo alla fine con la partita in pareggio!

39’ Graziani sbaglia un gol da pochissimi passi sparando alto! Dalla sua reazione si capisce tutto della conclusione sprecata.

33’ Gibertini palla al piede calcia fortissimo! Traversa che si scheggia, brivido per Interno Uno.

32’ Un’altra grandissima parata di Scalvini! Ciravegna a botta sicura va di testa ma il muro di Interno Uno gli sbarra l’entrata.

30’ Punizione Interno Uno, Graziani calcia di poco sul fondo.

29’ Doppio corner per Fa Fumme, il primo termina con Genduso che salva quasi sulla linea, il secondo con la gamba di Scalvini che rilancia più lontano possibile.

27’ Pallone che arriva a Ciravegna che calcia da posizione defilata, pallone che sfiora la traversa e si spegna forte sul fondo.

25’ Si riprende con il tiro da calcio d’inizio di Gibertini che non trova la porta, quindi palla rimessa da Scalvini e Interno Uno pronto ad attaccare.

Secondo tempo

25’ Termina qua la prima frazione, Interno Uno in vantaggio.

24’ Bianco prende coraggio e calcia, tiro sotto al sette, vola Scalvini! Ma che parata ha fatto il nuovo portiere della S.F. Loano?

21’ Grandissima parata di Manti sul tiro quasi a botta sicura di Secco! Si immola Manti.

19’ Punizione per Fa Fumme, palla per il centrale che perde la bussola e si fa recuperare, giro palla e pallone che arriva a Bonifazio! Ripresa del tutto la partita, Interno Uno in vantaggio.

15’ Interno Uno con il pallone sempre sui piedi, giro palla e pallone verso Graziani!!!! Graziani!!!!! Graziani!!!!! Ma che gol ha fatto, da casa sua!!!! Parabola perfetta che si spegne nel sette, imprendibile per Manti. Partita in pareggio, la personalità del numero 10 è tangibile in campo.

10’ Graziani calcia da pochissimi passi, ancora Folco che devia! Poi l’angolo, è uno schema e il pallone arriva a Genduso che calcia e rimpalla, poi ancora Genduso! Trova lui l’angolino che accorcia le distanze. Interno Uno sempre più in partita.

9’ Secco da pochi passi calcia alto! Crescono i tentativi di Interno Uno che hanno il completo pallino del gioco.

7’ Palleggia Interno Uno nel tentativo di trovare la rete che accorcerebbe le distanze. Folco si rende un muro però e prende tutto in difesa, poi Andreetto Elia prova a calciare trovando le stelle.

3’ Partenza fulminea di Fa Fumme, si trova in area con Ciravegna che calcia ma sbatte su un difensore, poi ancora lui con il tap in! Subito doppio vantaggio per Fa Fumme! Gara in salita per Interno Uno.

2’ Punizione per Fa Fumme, lo specialista Gibertini sblocca il match! Una sentenza da calcio piazzato.

1’ Si inizia, primi sprazzi di gioco per Interno Uno in maglia nera, Fa Fumme in maglia verde contiene bene le incursioni avversarie.

Primo tempo

Ecco le formazioni:

Interno Uno: 5 Andreetto E, 7 Andreetto L, 28 Bonifazio, 33 Gaino, 23 Genduso, 9 Graziani G, 22 Scalvini, 10 Secco.

Fa Fumme Bacchetta: 8 Bertozzi, 10 Bianco, 6 Buttu, 9 Ciravegna, 2 Esposito, 3 Folco, 7 Gibertini, 1 Manti, 5 Plando, 4 Sardo.



Primo ottavo di finale. M Infissi 8 (6’ Mouchtari, 7’ El Abdelaoui, 13’ Abdenbi, 26’ Jebbar, 28’ Ezzahar, 29’ El Asri, 42’ Ismail) vs 1 (49’ Gayubo) Mr Zazu Barbershop/Sportstore

50’ Termina qua! M Infissi è la prima squadra ad accedere ai quarti di finale.

49’ Gayubo subentra in area, atterrato dal portiere. Sul dischetto non sbaglia e segna il gol della bandierina.

42’ Difficile scrivere qualcosa in più, se non che M Infissi ha siglato il suo ottavo gol con Ismail su punizione, futbol.

39’ Raddoppia sul tabellino personale El Asri! Esplode il Riva, Mr Zazu non sembra essere mai riuscito ad entrare in partita.

36’ Traversa di M Infissi! Buttu mette dentro per El Asri che gira con la nuca sul legno, sarebbe stata la ciliegina sulla torta.

32’ Doppia parata impressionante di Fantoni! Due conclusioni ravvicinate che il portiere riesce a deviare nel giro di una frazione di secondi!

29’ El Asri la mette sul 6-0! Incredibile prova di M Infissi che distrugge Mr Zazu Barbershop.

28’ Non si ferma M Infissi, Ezzahar fa un altro gol impossibile! Annichilita Mr Zazu Barbershop.

26’ Prende palla Jebbar, tutto con la suola e scaletta Fantoni! Gol da 10! Quattro a zero e qualificazione sempre più ipotecata.

25’ Si riprende, Mr Zazu deve cambiare passo se vorrà provare a recuperare la partita. Subito punizione per loro e grande assedio per cercare di accorciare nel risultato.

Secondo tempo

25’ Termina qua il primo tempo, M Infissi conduce per tre reti a zero.

24’ Il gioco di M Infissi, fino ad ora, è nettamente superiore a Mr Zazu Barbershop. Ora però Amendola prende palla e inquadra da lontanissimo, pallone a lato di un soffio.

20’ Pallone recuperato da M Infissi, tiro da molto vicino e grandissima parata di Fantoni! Tutti applaudono la gran parata del portiere.

19’ Lancio lungo verso Gayubo, raccoglie il pallone e dialoga con un compagno, poi il tiro che termina in angolo. Su corner, il pallone viene colpito da Amendola ma termina in rimessa sul fondo.

14’ Ci prova ora Mr Zazu, tiro che colpisce il difensore avversario. Primi tentativi per la squadra in maglia viola che non ci sta.

13’ Punizione per M Infissi, due sul pallone, tocco nello stretto e Abdenbi si trova da solo davanti al portiere, 3-0!

7’ Raddoppia M Infissi con El Abdelaoui, M Infissi in completo controllo del match.

6’ Fraseggio di M Infissi, il pallone arriva a Mouchtari! La sblocca M Infissi la partita che riesce così a raccogliere i frutti del loro lavoro fino ad ora.

5’ Palleggia molto bene M Infissi, Mr Zazu che non riesce ad entrare proprio in partita, schiaccia sull’acceleratore la formazione in maglia blu.

2’ Spinge forte M Infissi! Zazu Barbershop per adesso non troppo dentro la partita, si sta difendendo come può. Arriva sul fondo per la prima volta la formazione in maglia viola con Patitucci che mette dentro senza trovare la porta.

1’ Inizia la prima partita degli ottavi! Primo tiro per M Infissi da calcio d’inizio, pallone fuori di pochissimo. Poi riprendono la sfera e calciano verso la rete, traversa! Una sfida che si prospetta interessante.

Primo tempo

Ecco le formazioni ufficiali:

M Infissi: 4 Abdenbi, 13 Buttu, 3 El Abdlaoui, 5 El Asri, 16 Ezzahar, 18 Hamza, 15 Ismail, 2 Jebbar, 20 Khalil, 17 Mouchtari.

Mr Zazu Barbershop/Sportstore: 9 Amendola, 1 Fantoni, 4 Furnari, 6 Gatto, 11 Gayubo, 5 Massa D, 10 Massa S, 3 Paradisi, 8 Patitucci, 7 Zanatta.

Albenga. Terminati i gironi, alcune squadre salutano per sempre l’edizione 2025 del Trofeo Città di Albenga. Siamo infatti entrati nella fase ad eliminazione dell’evento, che terminerà il 5 luglio con la finalissima. Per arrivarci, tutte le squadre suderanno ogni millilitro del loro corpo per riuscire ad aggiudicarsi il turno successivo.

Sono ormai rimaste le migliori, con i migliori giocatori del panorama dilletantiscio della provincia di Savona e non. Le prime due partite ad eliminazione diretta saranno M Infissi vs Mr Zazu Barbershop/Sportstore e Interno Uno vs Fa Fumme Bacchetta. Al termine di questa serata, saranno decretati anche i migliori giocatori del torneo, che verranno svelati sul profilo Instagram di IVGSport.

Gli altri scontri, che andranno in scena nei prossimi giorni, saranno: Shugar Barber Karma Caffè Montis vs Ferrara Costruzioni, Fastbet.News vs Just Protein, Erremme/Fitimex vs Sabia Estate, Autoff. Perrier/Anima/Na Praia vs Glam, Hurgada vs European Decor Edil ed Erremme Soc. Coop vs P.F. Liguri. Eliminate definitivamente Messi Costruzioni e Caffè Noir, passa Fa Fumme Bacchetta come migliore sesta.