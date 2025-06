Trofeo Città di Albenga, gli organizzatori Scorsone e Giunta: “Serata ricca di gol e divertimento”

Albenga. È terminata la prima giornata della quarta edizione del “Trofeo Città di Savona”. Una serata ricco di calcio e di giocate di livello, che hanno intrattenuto il grande pubblico venuto al Riva per osservare i primi tre incontri di una kermesse che intratterrà per diverse settimane il calcio albenganese.

Lufi, Malagrida e Mariani i primi tre MVP del torneo (sul canale Instagram di IVG Sport trovate l’intervista), ai quali si sommano le triplette di Marquez e Gibertini. Un ricco successo portato dalla finale della scorsa edizione, che aveva visto riempire nettamente il Sacro Cuore di Albenga.

“È stata una serata ricca di gol e di divertimento, con squadre giovani che hanno saputo tenere testa a chi ha vinto la scorsa edizione – spiegano Giunta e Scorsone al termine della serata -. Siamo soddisfatti, già questa sera c’è stato diverso seguito, e per fortuna il tempo ha tenuto. Spero che sia così tutte le sere da qui fino al 5 luglio. Ci mettiamo sempre del nostro meglio e facciamo il massimo. Un ultimo saluto volevamo rivolgerlo al nostro collaboratore Matteo e la sua compagna Giulia che sono stato colpiti da un grave lutto”.

Questa sera riprende il trofeo con le seguenti partite: Erremme Soc. Coop vs M. Infissi; P.F. Liguri vs Ferrara Costruzioni; Interno Uno vs Messi Costruzioni.

La classifica dei gironi:

Girone A: Sabia Estate 3, Caffè Noir 1, Hurgada 1, Ferrara Costruzioni 0, P. F. Liguria 0, Just Protein 0.

Girone C: Autofficina Perrier 3, Erremme SC 0, Erremme/Fitimex 0, M/Infissi 0, Shugar Barber 0, Fa Fumme 0

Girone B: tutte a 0 punti.