Tredici nuovi bagnini sulle spiagge di Alassio

Alassio. Sono 13 i nuovi bagnini pronti a “pattugliare” il litorale alassino per l’estate 2025. Si è concluso infatti in questi giorni, con esito positivo per tutti i partecipanti, il corso per bagnino di salvataggio organizzato da Fisa (Federazione Italiana Salvamento Acquatico).

L’iniziativa ha visto la collaborazione di Gesco, che ha messo a disposizione la piscina comunale di Alassio per le sessioni di addestramento.

Le prove pratiche di voga, alcune lezioni teoriche fondamentali e l’esame finale si sono invece svolte presso i Bagni Bernardino, che hanno ospitato varie fasi del percorso formativo.

Per i 13 giovani che si erano iscritti al corso, una grande soddisfazione: hanno superato con successo le prove, ottenendo l’abilitazione necessaria.