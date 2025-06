Tragedia ad Albenga, persona perde la vita sotto un treno: circolazione ferroviaria sospesa [AGG.]

Agg. 10.30. La circolazione ferroviaria è in graduale ripresa dopo lo stop causato dagli accertamenti dell’autorità giudiziaria, in seguito all’investimento mortale avvenuto questa mattina. Il treno Intercity 505, partito da Ventimiglia alle 6:37 e diretto a Roma Termini, ha accumulato oltre un’ora di ritardo. I treni Regionali hanno registrato ritardi fino a 70 minuti e alcune corse sono state limitate o cancellate. Fine degli aggiornamenti.

Albenga. Tragedia questa mattina ad Albenga, dove una persona ha perso la vita dopo essere stata investita da un treno nei pressi di via Tiziano, poco prima delle 7.40.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con automedica e Croce Bianca, insieme ai carabinieri di Albenga e ai vigili del fuoco di Savona. Purtroppo per la persona coinvolta non c’è stato nulla da fare. Ancora da chiarire le cause dell’incidente: al momento non viene esclusa l’ipotesi di un gesto volontario.

A seguito dell’investimento, la circolazione ferroviaria è stata completamente sospesa tra Alassio e Albenga dalle 7:40, per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. I treni Intercity e Regionali in transito su quella tratta stanno subendo ritardi anche superiori ai 60 minuti, limitazioni di percorso o cancellazioni, con gravi ripercussioni sul traffico pendolare della mattinata.

Trenitalia ha attivato il supporto di autobus sostitutivi per cercare di ridurre i disagi.