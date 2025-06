Tragedia a Cairo, 19enne perde la vita nei pressi della linea ferroviaria

Cairo Montenotte. Dramma questa sera a Cairo, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita, non investito da un treno come si pensava inizialmente, vista la vicinanza del ritrovamento del cadavere ai binari, ma sembra per un gesto volontario, ovvero cadendo dalla tromba delle scale dell’ex centrale elettrica.

La tragedia si è verificata intorno alle 22 nei pressi del casello ferroviario sulla linea Savona-Alessandria, lungo la strada che porta in Val Cummi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Bianca di Cairo, ma per il giovane non c’è stato niente da fare.

Sul luogo dell’incidente sono presenti anche i carabinieri.