Traffico in tilt e parcheggi selvaggi a Bergeggi: diverse macchine rimosse dal carroattrezzi

Bergeggi. In questa domenica di inizio giugno Bergeggi e le sue spiagge sono state prese d’assalto. Una giornata nera dal punto di vista della viabilità con gli automobilisti che hanno parcheggiato ovunque, anche dove non si sarebbe potuto. Parcheggi selvaggi che hanno così ostacolato la viabilità.

E così si è reso necessario l’intervento dei carabinieri e della polizia municipale che hanno poi chiamato i carroattrezzi per far rimuovere le auto parcheggiate in divieto o in zone non autorizzate.

Oggi però la problematica si è riversata su diverse zone dell’Aurelia dove le macchine erano parcheggiate in diviato su entrambi i lati rendendo così il passaggio, oltre che difficoltoso, anche pericoloso.

Da alcune segnalazioni ricevute non ci sarebbe stata la presenza di alcun vigile a regolare il traffico e a presidiare le zone.