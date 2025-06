Tpl Linea avvia nuove assunzioni per rafforzare il servizio sul territorio

Savona. Si è concluso oggi, presso la sede di Confindustria Savona, uno degli incontri programmati tra TPL Linea e le organizzazioni sindacali, nell’ambito del percorso di definizione del nuovo programma triennale del Premio di Risultato 2025–2027.

Il nuovo piano si articola in un percorso che coinvolge l’intera struttura organizzativa, promuovendo una cultura orientata al miglioramento continuo. Ogni area aziendale, in coerenza con le proprie specificità operative, sarà chiamata a contribuire al raggiungimento di risultati concreti, misurabili e allineati agli indirizzi strategici. L’iniziativa mira a rafforzare il senso di appartenenza e a incentivare comportamenti virtuosi, con ricadute positive sulla qualità complessiva del servizio.

In occasione dell’incontro odierno, TPL Linea ha annunciato l’avvio di un nuovo ciclo di assunzioni per potenziare l’organico aziendale e migliorare la copertura del servizio sul territorio.

Attualmente sono otto le persone convocate per la visita medica, primo passaggio verso l’inserimento in azienda. Uno dei candidati ha già formalizzato l’adesione e sarà assegnato al deposito di Finale Ligure; le restanti risorse saranno distribuite tra Finale Ligure (tre unità), Cisano sul Neva (tre) e Cairo Montenotte (una).

Le assunzioni, tutte a tempo pieno, consentiranno di riportare l’organico a 320 unità, in linea con quanto previsto dall’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale. L’azienda ha inoltre manifestato disponibilità ad ampliare ulteriormente il numero di ingressi, qualora si rendesse necessario anticipare future uscite dal personale in servizio, garantendo così continuità operativa e stabilità organizzativa.

Il prossimo incontro tra l’azienda e le organizzazioni sindacali è stato calendarizzato per il 25 giugno.

I sindacati: “Preoccupazione per la situazione dell’organico e della gestione del servizio pubblico”

“A seguito della riunione odierna tenuta presso l’Unione Industriali, le organizzazioni sindacali presenti in TPL esprimono insoddisfazione e profonda preoccupazione per la situazione dell’organico e della gestione del servizio pubblico della provincia di Savona – dicono i delegati dei lavoratori – L’organico degli autisti, nonostante le otto imminenti assunzioni, ancora tutte da vedere e che non riporteranno l’organico a pieno regime viste le ultime uscite, risulta insufficiente costringendo gli stessi a prestazioni di straordinario continue che potrebbero sfociare in stress e stanchezza rischiando di pregiudicare il corretto svolgimento della mansione con conseguenti problemi di sicurezza per gli autisti e per l’utenza. La logica aziendale nel non proporre modalità di assunzioni a tempo indeterminato rende poi poco appetibile l’ingresso di eventuali candidati”.

La nota prosegue: “Le organizzazioni sindacali rigettano con forza una possibile esternalizzazione, anche temporanea, tale ipotesi rafforzata dalla impossibilità di sostituire il personale in uscita per la modalità di assunzione sopra citata con il rischio di non garantire completamente il servizio.

Le organizzazioni sindacali esprimono inoltre preoccupazioni per la tenuta del servizio: “Ad oggi per la mancanza di personale saltano le corse, di conseguenza le stesse chiedono a tutti gli enti proprietari di garantire che non avverrà nessuna esternalizzazione anche temporanea del servizio e di spingere l’azienda ad effettuare assunzioni full time a tempo indeterminato per renderlo appetibile ai candidati. Le organizzazioni sindacali annunciano già adesso che prenderanno le iniziative vertenziali necessarie propedeutiche allo sciopero. Non si accetteranno speculazioni sui lavoratori e pretenderemo un servizio sicuro e dignitoso per l’utenza”.